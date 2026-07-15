Las pizarras del deporte rey se detienen por completo para dar paso a un compromiso que genera una expectación sin precedentes en cada rincón de la Tierra. Este miércoles se definirá al segundo finalista del Mundial 2026 y se conocerá luego del clásico entre Inglaterra y Argentina, que se medirán en la ciudad de Atlanta.
La atmósfera que rodea este partido de fútbol excede largamente las fronteras del terreno de juego. Se trata de un cruce cargado de una inmensa mochila con tintes históricos, políticos y bélicos que han marcado la rivalidad entre ambas naciones a lo largo de las décadas. Sin embargo, lejos de alimentar el fuego cruzado fuera de la cancha, los grandes protagonistas de ambos combinados han alzado la voz para pedir máxima calma en las tribunas virtuales, recordando que, por encima de los antecedentes, esto se reduce a un apasionante partido de fútbol.
Los detalles de la transmisión para no perderse nada
Para la alegría de todos los fanáticos del balompié, las opciones para prenderse a las pantallas y seguir el minuto a minuto del encuentro de selecciones son de primer nivel:
- Televisión abierta en el país: El compromiso podrá ser visto en vivo gracias a que Chilevisión cuenta con los derechos oficiales de transmisión para llevar las alternativas del bando directo a los hogares.
- Plataformas de streaming: Para quienes prefieran la comodidad de los dispositivos móviles o la transmisión digital, el cotejo podrá ser sintonizado en vivo a través de los servicios de DSports y Disney+.
El Mercedes-Benz Stadium de Atlanta será una caldera absoluta. De un lado, el vigente campeón de Lionel Messi busca un boleto consecutivo a la gran final de la Copa del Mundo; del otro, la Inglaterra de Thomas Tuchel y Jude Bellingham quiere dar el golpe de gracia para consagrar su camino al trofeo.