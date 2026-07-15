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Los trasandinos vienen de varias polémicas arbitrales y un camino más bien pavimentado, mientras que los británicos han podido ir de menos a más en esta Copa del Mundo.

¡Tulio, estamos al aire! Se viene la segunda semifinal del Mundial 2026. Si ayer fue España la que clasificó heroicamente a la final, tras derrotar por 2-0 a Francia, ahora es el turno de Argentina e Inglaterra para definir al segundo finalista.

La Albiceleste hace cambios en su alineación. No jugará Fernando De Paul, que era uno de los fijos en el esquema de Lionel Scaloni. En su lugar entra Giovanni Simeone.

Por último, en Corea/Japón 2002 se encontraron en la fase de grupos e Inglaterra ganó por la mínima ante la selección entonces dirigida por Marcelo Bielsa.

Luego, en Francia 1998, el partido por los octavos de final se definió desde los doce pasos y, nuevamente, fue la Albiceleste la que vencío.

La primera fue la de aquel Gol del Siglo y la Mano de Dios, en los cuartos de final de México 86, cuando Argentina venció por 2-1.

Argentina e Inglaterra se han enfrentado en tres ocasiones en mundiales, después de la Guerra de Las Malvinas.

¡ASÍ FORMARÁ ARGENTINA! Con Giuliano Simeone de titular, este es el XI para enfrentar a Inglaterra en las semifinales del Mundial.

Atlanta se llena de argentinos. Y, por supuesto, los ingleses se llenan de pifias en su entrada al calentamiento pre competitivo.

Por último, ante Noruega, ganaron 2-1 en cuartos de final. El gol del empate, eso sí, estuvo marcado por una pelota que dio en el cable de la cámara aérea.

Luego, le ganó a RD Congo, apenas 2-1, en 16avos de final (partido en el que iban perdiendo desde temprano). En octavos, vencieron a México por 3-2.

Inglaterra estaba en el último grupo del Mundial. Allí, venció a Croacia por 4-2, empató con Ghana sin goles y, por último, venció a Panamá por 2-0.

Después, en 16avos, sufrió para ganarle a Cabo Verde (3-2) y en octavos también hubo sufrimiento con el 3-2 ante Egipto.

Ayala es parte del cuerpo técnico de la actual Selección de Argentina. Además, fue el que pateó el último penal de los trasandinos en la clasificación Albiceleste ante Inglaterra en Francia 1998.

La Scaloneta y los Tres Leones paralizan al planeta en una batalla con tintes históricos sobre el césped de Georgia.

Las pizarras del deporte rey se detienen por completo para dar paso a un compromiso que genera una expectación sin precedentes en cada rincón de la Tierra. Este miércoles se definirá al segundo finalista del Mundial 2026 y se conocerá luego del clásico entre Inglaterra y Argentina, que se medirán en la ciudad de Atlanta.

La atmósfera que rodea este partido de fútbol excede largamente las fronteras del terreno de juego. Se trata de un cruce cargado de una inmensa mochila con tintes históricos, políticos y bélicos que han marcado la rivalidad entre ambas naciones a lo largo de las décadas. Sin embargo, lejos de alimentar el fuego cruzado fuera de la cancha, los grandes protagonistas de ambos combinados han alzado la voz para pedir máxima calma en las tribunas virtuales, recordando que, por encima de los antecedentes, esto se reduce a un apasionante partido de fútbol.

Los detalles de la transmisión para no perderse nada

Para la alegría de todos los fanáticos del balompié, las opciones para prenderse a las pantallas y seguir el minuto a minuto del encuentro de selecciones son de primer nivel:

Televisión abierta en el país: El compromiso podrá ser visto en vivo gracias a que Chilevisión cuenta con los derechos oficiales de transmisión para llevar las alternativas del bando directo a los hogares.

El compromiso podrá ser visto en vivo gracias a que para llevar las alternativas del bando directo a los hogares. Plataformas de streaming: Para quienes prefieran la comodidad de los dispositivos móviles o la transmisión digital, el cotejo podrá ser sintonizado en vivo a través de los servicios de DSports y Disney+.

El Mercedes-Benz Stadium de Atlanta será una caldera absoluta. De un lado, el vigente campeón de Lionel Messi busca un boleto consecutivo a la gran final de la Copa del Mundo; del otro, la Inglaterra de Thomas Tuchel y Jude Bellingham quiere dar el golpe de gracia para consagrar su camino al trofeo.