El King se deshizo en elogios para el astro argentino tras el tremendo debut en el Mundial 2026, donde anotó un triplete ante Argelia.

Una actuación deslumbrante tuvo Lionel Messi en el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026, donde los campeones defensores arrancaron con una goleada de 3-0 frente a Argelia, con un triplete del astro del Inter Miami.

El ex Barcelona puso el mundo a sus pies una vez más, dejando claro que sus casi 39 años no son un impedimento para seguir derrochando talento.

A la distancia, en Chile estuvo muy atento a la actuación de La Pulga uno que lo conoce muy bien. Se trata de Arturo Vidal, que reaccionó al partido a través de sus redes sociales.

El King fue compañero de Messi en el Barcelona durante dos temporadas (2018-2020), incluso se convirtió en uno de sus amigos más íntimos en el camarín culé.

De ahí viene una profunda admiración de Vidal hacia el argentino, lo que se vio reflejado una vez más en sus palabras al momento de ver el primer gol ante los argelinos.

“Golazo, el único que puede marcar la diferencia. ¡Qué golazo! Ese hueón es de otro planeta. Qué terrible ese golazo”, reaccionó el volante de Colo Colo.

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En síntesis