Australia da la gran sorpresa y derrota a Turquía en el Mundial 2026: así quedó la tabla del Grupo D

Australia dio la gran sorpresa en el Grupo D y se impuso ante Turquía en Vancouver.

El Mundial 2026 nos dio un tremendo partidazo en las últimas horas y este fue el que protagonizaron las Selecciones de Australia y Turquía, quienes se enfrentaron por la primera fecha del Grupo D.

En lo que fue un infartante duelo de principio a fin, la Selección Australiana dio la gran sorpresa y venció por 2-0 a Turquía gracias a los goles de Nestory Irakunda y Connor Metcalfe.

Con este resultado, la Selección de Australia suma sus primeros tres puntos dentro de esta competencia, igualando el registro de Estados Unidos, mientras que Turquía se mantiene sin unidades y busca revancha en sus próximos duelos.

En la próxima fecha, la Selección de Australia se verá las caras ante Estados Unidos el viernes 19 de junio a partir de las 15:00 horas en el Lumen Field, mientras que ese mismo día, la Selección de Turquía se enfrentará ante Paraguay a las 23:00 horas en el Levi’s Stadium.

Australia dio el gran golpe ante Turquía | Foto: Getty Images

REVISA COMO QUEDÓ LA TABLA DE POSICIONES DEL GRUPO D