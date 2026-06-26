¿Paraguay avanzó a la próxima ronda del Mundial 2026?: así quedó la tabla de posiciones en el Grupo D

Revisa como quedó la tabla de posiciones del grupo D en el Mundial 2026.

En las últimas horas se disputó lo que fue la última fecha del Grupo D en el Mundial 2026, donde Estados Unidos, Australia, Paraguay y Turquía se enfrentaban para definir como quedaban las plazas pensando en la próxima fase.

Dentro de esta última fecha, Turquía dio la gran sorpresa tras imponerse por 3-2 ante Estados Unidos, mientras que Paraguay y Australia protagonizaron una pobre igualdad sin goles.

Con estos resultados, la tabla de posiciones finalizó con Estados Unidos en el primer lugar con 6 puntos, seguido por Australia con 4 unidades, ambos clasificados a la próxima ronda del Mundial.

Paraguay también culminó con 4 puntos, pero quedó tercero por diferencia de gol y espera clasificar como uno de los mejores terceros a la próxima fase y finalmente, Turquía se quedó en el último lugar con tres unidades.

Paraguay espera clasificar | Foto: Getty Images

ASÍ QUEDÓ LA TABLA DEL GRUPO D EN EL MUNDIAL 2026