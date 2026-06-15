Bélgica vs. Egipto: cuándo, a qué hora y cómo ver GRATIS el partido del Mundial 2026

Ambos combinados harán sus respectivos estrenos en la cita mundialista, disputando el primer encuentro del grupo G.

La Copa Mundial 2026 está al rojo vivo y aún hay mucha acción en camino: Bélgica y Egipto se preparan para un compromiso de alta tensión en el Seattle. Será el debut de ambas escuadras.

En el caso del combinado europeo, es comandado por el cuerpo técnico de Rudi García y depositará toda su confianza en sus grandes estrellas: Thibaut Courtois y Kevin De Bruyne lideran el plantel.

Por su parte, el elenco africano es dirigido por Hossam Hassan y su mayor figura es un histórico del país: Mohamed Salah. El habilidoso atacante será desde el arranque en Norteamérica.

Cabe destacar que las otras dos selecciones presentes en el grupo G son Irán y Nueva Zelanda. También tendrán sus respectivos estrenos en la misma jornada, pero horas más tarde.

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Bélgica y Egipto disputarán su partido del Mundial 2026 en el Estadio Seattle. (Foto: Getty Images)

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¿Cuándo juega Bélgica vs. Egipto en el Mundial 2026?

Dicho duelo está pactado para este lunes 15 de junio, desde las 15:00 horas de Chile, en el Estadio Seattle.

¿Cómo ver GRATIS el partido?

En territorio chileno, el encuentro será emitido gratuitamente por Chilevisión (a través de TV abierta y su página web).

¿Dónde será sintonizado por TV y online?

A su vez, el enfrentamiento será transmitido por DSports 2 y se podrá ver en las plataformas de streaming DGO, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN.