La polémica del Mundial 2026 traspasó las fronteras del fútbol y llegó hasta una figura mundial del ajedrez que cuestionó lo ocurrido en el triunfo argentino.

La agónica victoria y clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 sigue dando que hablar en todo el mundo.

El triunfo por 3 a 2 de la Albiceleste ante la Selección de Egipto estuvo marcado por la emoción de la remontada, pero también por las polémicas decisiones arbitrales que generaron reclamos desde el conjunto africano.

Por eso, el duelo entre argentinos y egipcios se convirtió rápidamente en uno de los partidos más comentados de esta Copa del Mundo, con diversas figuras entregando su opinión sobre lo ocurrido.

Garry Kasparov cuestiona con todo a la FIFA

Uno de ellos fue Garry Kasparov, reconocido mundialmente por su trayectoria en el ajedrez, quien se sumó al debate a través de su cuenta de X (ex Twitter) y cuestionó las decisiones tomadas durante el compromiso.

El multicampeón mundial comparó la jugada que terminó con un gol anulado a Egipto con la acción previa al tanto de Enzo Fernández, asegurando que hubo criterios distintos para situaciones similares.

“¡Anulan un gol increíble de Egipto por una falta cometida muy lejos de la jugada, pero minutos después ocurre lo mismo y el gol de Argentina no se anula! ¿Sin VAR ni nada?”, escribió.

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La jugada que alega Garry Kasparov | FOTO: Captura

Además, Kasparov lanzó una dura crítica contra la FIFA por lo sucedido y apuntó directamente contra el organismo rector del fútbol mundial.

“La FIFA otra vez parece una farsa corrupta, jugando a favor de las estrellas“, sentenció el considerado uno de los mejores ajedrecistas de todos los tiempos.

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Incredible Egyptian goal is disallowed because of a foul far away, then same situation a few minutes later and goal for Argentina not disallowed! No VAR, nothing? FIFA again looks like a corrupt joke, playing favorites for stars. — Garry Kasparov (@Kasparov63) July 7, 2026

De esta forma, la polémica del Argentina vs. Egipto volvió a demostrar que los grandes partidos del Mundial generan repercusiones mucho más allá de la cancha, llegando incluso a figuras de otros deportes y ámbitos.