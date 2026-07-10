El entrenador egipcio Hossam Hassan. fue uno de los protagonistas del festejo de regreso al país luego de una campaña que ilusionó a todos sus hinchas.

La Selección de Egipto cerró su participación en el Mundial 2026 con una actuación histórica tras conseguir instalarse entre los 16 mejores equipos del certamen y alcanzar los octavos de final, una instancia que volvió a despertar la ilusión de todo un país.

En dicha fase, los Faraones estuvieron muy cerca de protagonizar uno de los grandes golpes de la Copa del Mundo, ya que lograron poner contra las cuerdas a la Selección Argentina en un partido que mantuvo la emoción y la incertidumbre hasta el último minuto.

Tras su regreso al país, el plantel fue recibido por miles de hinchas que salieron a las calles para reconocer el esfuerzo del equipo. En medio de la celebración, uno de los protagonistas que nuevamente se robó todas las miradas fue el entrenador Hossam Hassan.

El árbitro Francois Letexier le muestra la tarjeta amarilla a Hossam Hassan | FOTO: Buda Mendes/Getty Images

Hossam Hassan repite el gesto del partido ante Argentina

El técnico egipcio repitió la misma señal que ya había sorprendido a los aficionados durante el duelo ante la Albiceleste: cruzar sus brazos formando una “X”.

La imagen rápidamente comenzó a circular nuevamente en redes sociales, donde varios seguidores recordaron el momento vivido durante el Mundial y se preguntaron cuál era el verdadero significado del gesto realizado por el estratega de 57 años.

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EL ENTRENADOR DE EGIPTO Y EL GESTO DE RACISMO 🇪🇬



En el partido contra Argentina, Hossam Hassan hizo el gesto que se volvió viral y días después lo sostuvo. pic.twitter.com/L0J3voEoxx — Diario Olé (@DiarioOle) July 10, 2026

¿Qué significa el gesto del DT de Egipto ante Argentina?

La señal está vinculada al mensaje contra la discriminación y el racismo dentro del fútbol. De hecho, la FIFA establece que los jugadores pueden realizar gestos de este tipo para denunciar situaciones de esta índole y alertar a los árbitros, capitanes o miembros de los cuerpos técnicos.

“Un jugador que es víctima de insultos utiliza el gesto de ‘No al racismo’ para señalar el incidente al árbitro, al capitán o al miembro del cuerpo técnico. El árbitro decidirá si detiene o no el partido”, explicó el ente internacional.

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De esta manera, una acción que comenzó llamando la atención durante el enfrentamiento ante Argentina volvió a convertirse en una de las imágenes más comentadas del regreso de Egipto a casa, esta vez acompañada por miles de hinchas que celebraron una campaña histórica en el Mundial 2026.