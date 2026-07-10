¡Sigue la polémica! Hija del DT de Egipto publica incendiarios posteos tras la eliminación ante Argentina en el Mundial 2026

La hija de Hossam Hassan salió en defensa de su padre y de Egipto tras la eliminación ante Argentina, además de lanzar un polémico mensaje contra la FIFA.

La eliminación de la Selección de Egipto ante la Selección Argentina en el Mundial 2026 todavía sigue generando repercusiones, pese a que ya han pasado tres días desde aquel encuentro de octavos de final.

Los Faraones cerraron una histórica participación en la Copa del Mundo tras instalarse entre los 16 mejores equipos del certamen y quedar muy cerca de protagonizar una de las grandes sorpresas del torneo, luego de poner contra las cuerdas a la Albiceleste en un partido que se mantuvo abierto hasta el último minuto.

Ahora, la polémica volvió a instalarse fuera de la cancha. Y es que Yara Hossam Hassan, empresaria e hija del entrenador egipcio Hossam Hassan, hizo noticia en las últimas horas.

Hija del DT de Egipto lanza duros mensajes

La joven, dueña de un salón de belleza en El Cairo, utilizó su cuenta de Instagram para apuntar contra el arbitraje del francés François Letexier y manifestar su descontento por algunas decisiones tomadas durante el encuentro.

Además, Yara cuestionó duramente a la FIFA con un mensaje que rápidamente se viralizó. “Boicoteen a la FIFA. Chicos, hagan el símbolo de la X. Boicoteen este torneo corrupto”, escribió la empresaria junto a una imagen de una aficionada realizando el mismo gesto con los brazos que anteriormente había hecho su padre durante la cita planetaria.

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Las publicaciones generaron debate en redes sociales, donde los hinchas reaccionaron de distintas maneras frente a los cuestionamientos realizados por la hija del técnico de los Faraones.

De esta forma, el duelo entre Argentina y Egipto sumó un nuevo capítulo después de la eliminación africana, en un Mundial 2026 donde el conjunto egipcio dejó una gran imagen y estuvo muy cerca de dar el golpe.

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En resumen…