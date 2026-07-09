Pierluigi Collina zanja la polémica del Argentina vs. Egipto en el Mundial 2026: esto dijo el jefe de los árbitros sobre el VAR

El exárbitro italiano y referente del área arbitral de FIFA explicó el criterio utilizado por el VAR tras las polémicas que dejó el polémico compromiso mundialista.

El Mundial 2026 no solo ha estado marcado por los grandes goles y las actuaciones de las principales figuras del fútbol, sino también por las decisiones arbitrales que han generado debate durante la cita planetaria.

En ese escenario, uno de los partidos que quedó bajo la lupa fue el protagonizado por la Selección Argentina y la Selección de Egipto por los octavos de final, duelo que estuvo acompañado de varias jugadas discutidas y que rápidamente generaron comentarios entre los hinchas en redes sociales.

Las intervenciones del árbitro François Letexier y el VAR volvieron a estar en el centro de la conversación, especialmente por el criterio utilizado para revisar determinadas acciones durante las jugadas que terminaron influyendo en el marcador.

Pierluigi Collina rompe el silencio tras las polémicas en el Mundial 2026

Ante las dudas instaladas, una de las voces más autorizadas del arbitraje mundial decidió aclarar la situación: Pierluigi Collina, actual director de Arbitraje y presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA.

“Por supuesto, un debate constructivo sobre las decisiones siempre formará parte del fútbol, pero las acusaciones infundadas no tienen cabida en nuestro deporte. Nadie puede cuestionar la integridad de los árbitros”, aseguró.

“Tras cada gol, el VAR revisa la fase de posesión ofensiva (APP). Si se identifica una falta en la fase de construcción de la jugada y se considera que ha influido en el gol, el VAR recomendará una revisión en el campo”, explicó el italiano.

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Uno de los ejemplos utilizados por Collina fue precisamente una acción ocurrida en el partido entre la Albiceleste y los Farones, donde el futbolista egipcio Marwan Attia pisó el pie del argentino Lisandro Martínez durante la jugada ofensiva.

“Consideramos que una falta es una falta. Independientemente de si la falta parece evidente, si el árbitro no la ha visto en el terreno de juego, el VAR puede intervenir”, afirmó.

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Finalmente, Collina se refirió a otra acción polémica del mismo encuentro, protagonizada por Mohamed Salah y Julián Álvarez.

“Pisar el pie de un adversario es falta, mientras que un defensor que toca primero el balón y luego realiza un contacto normal de fútbol no comete falta. También en este caso, un ejemplo ocurrió al final del mismo partido. El árbitro y el VAR juzgaron normal el contacto de fútbol entre el número 10 de Egipto y el número 10 de Argentina”, cerró.

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En resumen…