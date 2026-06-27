En la última práctica de Panamá en el Mundial 2026 previo al duelo con Inglaterra, Cecilio Waterman protagonizó una pelea con un compañero.

El cierre de la Copa del Mundo se transformó en una auténtica caldera para el combinado la escuadra de Cecilio Waterman, pero no precisamente por lo futbolístico. El ambiente en la interna de la Selección de Panamá quedó al rojo vivo a solo horas de su despedida de la Copa del Mundo.

El conjunto de la Concacaf, ya sin opciones matemáticas de avanzar a los 16avos de final, cerrará su participación liguera frente a la poderosa Inglaterra; sin embargo, la previa deportiva pasó a segundo plano tras un polémico incidente en el entrenamiento de este viernes donde el delantero de la U de Conce y el Puma Rodríguez se fueron a las manos.

Lo que debía ser una práctica completamente normal y distendida de cara al choque de honor contra los Three Lions terminó en un fuerte y violento cruce liguero. El delantero de la Universidad de Concepción, Cecilio Waterman, protagonizó un tenso choque con el volante José Luis ‘Puma’ Rodríguez.

Según un registro audiovisual que se filtró del entrenamiento, el conflicto se originó tras un fuerte pisotón en medio de los trabajos físicos. Tras un tenso intercambio de palabras subidas de tono, los ánimos se caldearon rápidamente a vista y paciencia de los presentes, obligando al resto de los compañeros de equipo liguero a intervenir para que la situación no pasara a mayores sobre el pasto.

Cecilio Waterman envuelto en una pelea antes del partido con Inglaterra.

La sorpresiva reacción de Thomas Christiansen

Con el escándalo lya desatado en los medios de comunicación y las plataformas digitales, todas las miradas se posaron sobre la postura que adoptaría la dirigencia y el cuerpo técnico centroamericano. Sin embargo, el timonel optó por una llamativa frialdad para no agrandar la crisis liguera internacional.

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Para el director técnico de los centroamericanos, Thomas Christiansen, lo sucedido en el entrenamiento de este viernes “fue algo normal”. Con estas declaraciones en conferencia de prensa, el estratega le restó total importancia al bochornoso cruce de golpes y le terminó bajando el perfil a lo sucedido, asegurando que son cosas propias de la fricción liguera y de las pulsaciones altas con las que se vive un torneo de la FIFA.