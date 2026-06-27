Puedes seguir cada uno de los momentos importantes de esta definición con nosotros. Tienes la previa, el minuto a minuto del partido y todo lo que debes saber de este importante encuentro.

¡Se define el Grupo L! El Mundial 2026 empieza a su última jornada de la fase grupal, con los duelos paralelos entre Inglaterra y Panamá, por un lado, y Croacia y Ghana, por el otro.

Panamá es el único de los cuatro equipos del Grupo L que está eliminado. Inglaterra, de ganar, podría ser líder, lo mismo que buscará Ghana en su duelo ante Croacia. Pero, ojo, si los croatas ganan y Panamá vence a Inglaterra, son los balcánicos los que ocuparán el primer lugar.

22 graditos serán los que tendrá el partido entre Inglaterra y Panamá en New Jersey.

En caso de ser segundos del Grupo K, los colombianos jugarán contra el segundo del Grupo L. También se cruzarían con alguien de este grupo en caso de ser primeros y tener que batirse ante el del tercer lugar.

Suenan los himnos nacionales, en medio de la emoción de los jugadores y los hinchas.

Con Bellingham y con Rashford, los ingleses se han metido en el área de Panamá, pero sin remates a portería.

El delantero británico recibió un tiro libre de Anderson, ejecutado rápidamente, y el balón pega en un jugador panameño para irse al córner.

Harvey agarra de primera un balón suelto en el área, pero el balón pega en la parte de atrás de la red.

¡LA IMPORTANCIA DEL REMATE DE AFUERA DEL ÁREA! Sucic se animó a probar de larga distancia y marcó el 1-0 de Croacia contra Ghana en la fecha 3 del Grupo L del Mundial.

Centro de Rashford que buscó a Harry Kane y entre rebotes el balón pasa por encima de la portería de Panamá.

Rashford y una corrida solitaria para rematar y que la pelota de en la parte trasera de la portería.

Bellingham pone el primer tanto del partido para Inglaterra. El jugador del Real Madrid intercepta un centro desde el córner izquierdo y deja a los Three Lions de líderes del grupo L.

NO PODÍA FALTAR EL DE ÉL: Bellingham sacó un centro perfecto y Harry Kane cabeceó para el 2-0 de Inglaterra ante Panamá.

La resolución de este grupo dependerá en gran medida de lo que ocurra en el emparejamiento entre los centroamericanos y los británicos. El bando dirigido por Thomas Tuchel o la delegación de los Tres Leones sabe que tiene el destino en sus manos.

Los británicos pueden quedarse con el primer lugar absoluto del grupo cosechando los tres puntos esta tarde, lo que les permitiría esquivar a los cucos del torneo en los 16vos de final.

Por la vereda opuesta aparece la escuadra de la Concacaf. Los Canaleros ya no se juegan nada en el aspecto matemático al estar oficialmente eliminados, pero una victoria ante los Three Lions sería completamente épica y les permitiría terminar un Mundial muy arriba en lo anímico y deportivo, despidiéndose con la frente en alto ante los ojos del planeta fútbol. ¡Promesa de partidazos!