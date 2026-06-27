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MUNDIAL 2026

EN VIVO: Inglaterra vs Panamá sigue el minuto a minuto GRATIS

Se define el grupo L con una Inglaterra que quiere asegurar el primer lugar enfrentando al eliminado Panamá.

87': GOL de Croacia en el partido paralelo

Vlasic pone en ventaja a Croacia nuevamente y ahora son segundos.

El gol de Ghana

80': GOL de Ghana en el otro partido

Luckassen pone el empate en el duelo entre Ghana y Croacia.

75': ¡Qué cerca Panamá!

Pequeño desvío que salva a Inglaterra del gol de Fajardo. Qué cerca estuvo.

El gol de Harry Kane

Así fue el gol de Bellingham

67': GOOOOL de Inglaterra

Cabezazo de Harry Kane y el partido ahora está 2-0 para Inglaterra.

62': GOOOL de Inglaterra

Bellingham pone el primer tanto del partido para Inglaterra. El jugador del Real Madrid intercepta un centro desde el córner izquierdo y deja a los Three Lions de líderes del grupo L.

55': Otra de Inglaterra

Rashford y una corrida solitaria para rematar y que la pelota de en la parte trasera de la portería.

52': ¿Cómo no entró?

Centro de Rashford que buscó a Harry Kane y entre rebotes el balón pasa por encima de la portería de Panamá.

Empieza el segundo tiempo

Ya se juega el complemento entre Panamá e Inglaterra.

¡Fin del primer tiempo!

Cero a cero Panamá con Inglaterra. Croacia lo gana por la mínima ante Ghana.

45+3': Cerca Inglaterra

Rashford le pega al tiro libre y el balón pasa cerca de la portería panameña.

Así fue el gol de Croacia

38': cabezazo de Inglaterra

Cerca Inglaterra con un cabezazo de Rashford que se va por encima del travesaño.

35': Tiro de distancia de Inglaterra

Anderson le pega desde fuera del área y encuentra las manos seguras del portero panameño.

34': GOL en el otro partido

Sucic y un remate de larga distancia para poner el 1-0 de Croacia vs Ghana.

28': Otra de Panamá

Harvey agarra de primera un balón suelto en el área, pero el balón pega en la parte de atrás de la red.

26': Lo tuvo Panamá

José Luis Rodríguez y un tremendo remate que Pickford manda al córner. Aviso Panamá.

Se reanuda

Vuelve a rodar la pelotita en New Jersey.

Pausa de hidratación

La que nadie pidió, está aquí.

20': Siguen los ceros en ambos encuentros

Panamá e Inglaterra empatan sin goles en veinte minutos. Misma situación entre Ghana y Croacia.

17': Aviso Kane

El delantero británico recibió un tiro libre de Anderson, ejecutado rápidamente, y el balón pega en un jugador panameño para irse al córner.

8': De distancia Inglaterra

Rashford intenta desde distancia, pero el portero Mosquera la manda al córner. Cerca Inglaterra.

5': dos avances con profundidad de Inglaterra

Con Bellingham y con Rashford, los ingleses se han metido en el área de Panamá, pero sin remates a portería.

Recordemos que hay un chileno en el VAR

¡Empezó el partido!

Ya se juega en New Jersey. Inglaterra enfrenta a Panamá.

Así alinean ambos equipos

Himnos sonando en New Jersey

Suenan los himnos nacionales, en medio de la emoción de los jugadores y los hinchas.

¡Equipos a la cancha!

Ya entran las selecciones de Panamá e Inglaterra a la cancha en New Jersey.

Harry Kane en busca de la cima

El delantero y goleador británico está a tres tantos de Lionel Messi (5 goles).

Ojo Colombia

En caso de ser segundos del Grupo K, los colombianos jugarán contra el segundo del Grupo L. También se cruzarían con alguien de este grupo en caso de ser primeros y tener que batirse ante el del tercer lugar.

Hay ambiente en New Jersey

Clima ideal

22 graditos serán los que tendrá el partido entre Inglaterra y Panamá en New Jersey.

Tres en busca del liderato

Panamá es el único de los cuatro equipos del Grupo L que está eliminado. Inglaterra, de ganar, podría ser líder, lo mismo que buscará Ghana en su duelo ante Croacia. Pero, ojo, si los croatas ganan y Panamá vence a Inglaterra, son los balcánicos los que ocuparán el primer lugar.

Bienvenidos al minuto a minuto de la definición del Grupo L

¡Se define el Grupo L! El Mundial 2026 empieza a su última jornada de la fase grupal, con los duelos paralelos entre Inglaterra y Panamá, por un lado, y Croacia y Ghana, por el otro.

Puedes seguir cada uno de los momentos importantes de esta definición con nosotros. Tienes la previa, el minuto a minuto del partido y todo lo que debes saber de este importante encuentro.

Inglaterra se enfrenta al Panamá de Cecilio Waterman.
© Getty ImagesInglaterra se enfrenta al Panamá de Cecilio Waterman.

La resolución de este grupo dependerá en gran medida de lo que ocurra en el emparejamiento entre los centroamericanos y los británicos. El bando dirigido por Thomas Tuchel o la delegación de los Tres Leones sabe que tiene el destino en sus manos.

Los británicos pueden quedarse con el primer lugar absoluto del grupo cosechando los tres puntos esta tarde, lo que les permitiría esquivar a los cucos del torneo en los 16vos de final.

Por la vereda opuesta aparece la escuadra de la Concacaf. Los Canaleros ya no se juegan nada en el aspecto matemático al estar oficialmente eliminados, pero una victoria ante los Three Lions sería completamente épica y les permitiría terminar un Mundial muy arriba en lo anímico y deportivo, despidiéndose con la frente en alto ante los ojos del planeta fútbol. ¡Promesa de partidazos!

Cristopher Antúnez
Cristopher Antúnez
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