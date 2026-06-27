La resolución de este grupo dependerá en gran medida de lo que ocurra en el emparejamiento entre los centroamericanos y los británicos. El bando dirigido por Thomas Tuchel o la delegación de los Tres Leones sabe que tiene el destino en sus manos.
Los británicos pueden quedarse con el primer lugar absoluto del grupo cosechando los tres puntos esta tarde, lo que les permitiría esquivar a los cucos del torneo en los 16vos de final.
Por la vereda opuesta aparece la escuadra de la Concacaf. Los Canaleros ya no se juegan nada en el aspecto matemático al estar oficialmente eliminados, pero una victoria ante los Three Lions sería completamente épica y les permitiría terminar un Mundial muy arriba en lo anímico y deportivo, despidiéndose con la frente en alto ante los ojos del planeta fútbol. ¡Promesa de partidazos!