El encuentro entre Inglaterra y Panamá genera interés entre los chilenos, especialmente por las dudas sobre dónde podrá verse.

La fase de grupos del Mundial 2026 llega a su punto final y uno de los encuentros que animará la jornada de este sábado 27 de junio será el choque entre la Selección de Inglaterra y la Selección de Panamá, válido por la tercera fecha del Grupo L.

Los Tres Leones llegan a este compromiso con la misión de asegurar un lugar en los 16avos de final, mientras que los Canaleros ya están eliminados y jugarán por cerrar de buena manera su participación en el certamen.

A pocas horas del compromiso, varios fanáticos comenzaron a buscar cómo seguir el partido en Chile, considerando que no todos los encuentros del Mundial están disponibles por Chilevisión y que la programación televisiva se encuentra repartida entre distintas plataformas.

Inglaterra y Panamá se miden hoy en el Mundial 2026 | FOTO: X (Ex Twitter)

Entonces, en Bolavip Chile te traemos la respuesta a esa gran interrogante: ¿dónde ver el partido entre Inglaterra y Panamá?

Así puede ver EN VIVO el partido de Inglaterra vs. Panamá

En Chile, la única forma de ver el partido entre Inglaterra y Panamá por la tercera fecha del Grupo L del Mundial es tener como cable operador a DSports, que le ofrece este partido por TV tradicional o por la plataforma de streming DGO.

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¿A qué hora juegan Inglaterra vs. Panamá en Chile?

El partido entre ingleses y panameños comenzará este miércoles 17 de junio a las 13:00 horas de Chile continental.