Una de las escuadras que debe volver a casa, es la de Panamá, donde juega el delantero de Universidad de Concepción, Cecilio Waterman.

El certamen más importante del planeta entra en tierra derecha y no perdona a nadie en Norteamérica. Con la fase de grupos entrando en su tramo final, el Mundial 2026 ya tiene a sus primeras selecciones oficialmente eliminadas hasta antes de los partidos de este viernes 26 de junio.

Aunque todavía quedan compromisos pendientes este fin de semana para definir el cuadro liguero de los dieciseisavos de final, ocho equipos ya se quedaron sin posibilidades matemáticas de avanzar de ronda, despidiéndose temprano de la cita planetaria.

Con el torneo ya en marcha y las primeras sorpresas confirmadas, usar el código promocional es ideal para quienes buscan sumarse al análisis de los partidos restantes.

La lista negra: Los 8 combinados que arman las maletas

Las escuadras que no lograron dar el ancho en sus respectivos pelotones y que le dicen adiós de forma matemática a la competencia internacional hasta este 26 de junio son:

🇨🇿 República Checa (Grupo A): Se despidió tras cosechar apenas un punto, producto de un empate con Sudáfrica y caídas ante Corea del Sur y México.

Se despidió tras cosechar apenas un punto, producto de un empate con Sudáfrica y caídas ante Corea del Sur y México. 🇶🇦 Qatar (Grupo B): Consiguió una unidad liguera por su paridad ante Suiza, pero tropezó de forma definitiva frente a Canadá y Bosnia y Herzegovina.

Consiguió una unidad liguera por su paridad ante Suiza, pero tropezó de forma definitiva frente a Canadá y Bosnia y Herzegovina. 🇭🇹 Haití (Grupo C): Tuvo un rendimiento liguero para el olvido y cerró el grupo sin puntos tras perder sus tres partidos ante Escocia, Brasil y Marruecos.

Turquía fue una de las grandes decepciones de este Mundial.

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🇹🇷 Turquía (Grupo D): Quedó fuera pese a meter un triunfazo ante Estados Unidos en la jornada de cierre, ya que las derrotas previas ante Australia y Paraguay la condenaron.

Quedó fuera pese a meter un triunfazo ante Estados Unidos en la jornada de cierre, ya que las derrotas previas ante Australia y Paraguay la condenaron. 🇨🇼 Curazao (Grupo E): Solo rescató un punto tras el recordado empate 0-0 ante Ecuador, registrando caídas demoledoras frente a Costa de Marfil y Alemania.

Solo rescató un punto tras el recordado empate 0-0 ante Ecuador, registrando caídas demoledoras frente a Costa de Marfil y Alemania. 🇹🇳 Túnez (Grupo F): Le dijo adiós al certamen planetario tras caer de forma consecutiva ante Suecia, Japón y los Países Bajos.

Le dijo adiós al certamen planetario tras caer de forma consecutiva ante Suecia, Japón y los Países Bajos. 🇯🇴 Jordania (Grupo J): Dinamitó sus opciones de forma prematura al perder sus dos primeros encuentros en su zona liguera.

Dinamitó sus opciones de forma prematura al perder sus dos primeros encuentros en su zona liguera. 🇵🇦 Panamá (Grupo L): Las derrotas frente a Ghana y Croacia sellaron su eliminación de forma anticipada antes de disputar la última fecha.

La trampa del formato: El criterio de la FIFA que los liquidó rápido

Muchos fanáticos se preguntan cómo es posible que tantos combinados queden fuera restando compromisos por jugar. El nuevo formato del torneo liguero permite que los ocho mejores terceros avancen a los 16avos de final, pero la FIFA utiliza el enfrentamiento directo como primer criterio de desempate entre equipos con la misma cantidad de unidades. Por esta estricta razón liguera, selecciones como Turquía, Túnez, Jordania y Panamá ya no tenían forma de superar a los rivales que les ganaron en cancha, quedando inutilizadas de pelear un cupo por la vía de la emergencia.

Por la vereda opuesta, el optimismo liguero abunda en las escuadras que ya timbraron su boleto dorado a la ronda de los 32 mejores. Los clasificados confirmados son México, Suiza, Brasil, Marruecos, Estados Unidos, Australia, Alemania, Costa de Marfil, Ecuador, Países Bajos, Japón, Suecia, Francia, Noruega, Argentina y Colombia. En tanto, conjuntos como Senegal, Irak y Uzbekistán estirarán la definición liguera hasta el último segundo buscando el milagro de la supervivencia.