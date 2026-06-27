¿Qué pasa si Inglaterra gana, empata o pierde vs. Panamá en el Mundial 2026?

Inglaterra ya aseguró su presencia en los 16avos de final y ahora buscará cerrar la fase de grupos en lo más alto del Grupo L.

La fase de grupos del Mundial 2026 llega a su última jornada y uno de los encuentros que marcará el cierre del Grupo L será el que protagonizarán la Selección de Inglaterra y la Selección de Panamá este sábado 27 de junio.

Los Tres Leones ya aseguraron su clasificación a los 16avos de final pero ahora buscarán terminar como líderes de la zona, mientras que los centroamericanos afrontarán su último desafío en el torneo tras quedar sin opciones matemáticas de avanzar.

Por lo mismo, muchos fanáticos se preguntan cuáles son los escenarios que enfrentará el combinado dirigido por Thomas Tuchel dependiendo del resultado que consiga ante los Canaleros.

Inglaterra tiene su boleto a los dieciseisavos de final ya asegurado | FOTO: Charlotte Wilson/Getty Images

¿Qué pasa si Inglaterra gana a Panamá?

Si Inglaterra gana a Panamá asegurará su clasificación a los 16avos de final y además podría cerrar como líder del Grupo L.

Si Ghana no gana, Inglaterra terminará en el primer lugar del grupo. En caso de que Ghana también sume una victoria, ambas selecciones llegarán a 7 puntos y el liderato se definirá por los criterios de desempate.

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¿Qué pasa si Inglaterra empata ante Panamá?

Si Inglaterra empata frente a Panamá llegará a 5 puntos y también avanzará a los 16avos de final.

llegará a y también avanzará a los 16avos de final. Sin embargo, el liderato dependerá de lo que ocurra en el duelo entre Croacia y Ghana. Si Ghana gana, Inglaterra terminará segunda, ya que los africanos llegarán a 7 unidades . Si Croacia se impone, los europeos alcanzarán 6 puntos y superarán a los ingleses.

. Si Croacia se impone, los europeos alcanzarán y superarán a los ingleses. Si Croacia y Ghana igualan, Inglaterra y Ghana quedarán con 5 puntos. Como empataron entre sí en la segunda fecha, la posición final se resolverá mediante los criterios de desempate, donde saca diferencia Inglaterra.

¿Qué pasa si Inglaterra pierde ante Panamá?