¿Qué pasa si Inglaterra gana, empata o pierde vs. Panamá en el Mundial 2026?

La fase de grupos del Mundial 2026 llega a su última jornada y uno de los encuentros que marcará el cierre del Grupo L será el que protagonizarán la Selección de Inglaterra y la Selección de Panamá este sábado 27 de junio.
Los Tres Leones ya aseguraron su clasificación a los 16avos de final pero ahora buscarán terminar como líderes de la zona, mientras que los centroamericanos afrontarán su último desafío en el torneo tras quedar sin opciones matemáticas de avanzar.
Por lo mismo, muchos fanáticos se preguntan cuáles son los escenarios que enfrentará el combinado dirigido por Thomas Tuchel dependiendo del resultado que consiga ante los Canaleros.
Inglaterra tiene su boleto a los dieciseisavos de final ya asegurado | FOTO: Charlotte Wilson/Getty Images
¿Qué pasa si Inglaterra gana a Panamá?
- Si Inglaterra gana a Panamá asegurará su clasificación a los 16avos de final y además podría cerrar como líder del Grupo L.
- Si Ghana no gana, Inglaterra terminará en el primer lugar del grupo. En caso de que Ghana también sume una victoria, ambas selecciones llegarán a 7 puntos y el liderato se definirá por los criterios de desempate.
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¿Qué pasa si Inglaterra empata ante Panamá?
- Si Inglaterra empata frente a Panamá llegará a 5 puntos y también avanzará a los 16avos de final.
- Sin embargo, el liderato dependerá de lo que ocurra en el duelo entre Croacia y Ghana. Si Ghana gana, Inglaterra terminará segunda, ya que los africanos llegarán a 7 unidades. Si Croacia se impone, los europeos alcanzarán 6 puntos y superarán a los ingleses.
- Si Croacia y Ghana igualan, Inglaterra y Ghana quedarán con 5 puntos. Como empataron entre sí en la segunda fecha, la posición final se resolverá mediante los criterios de desempate, donde saca diferencia Inglaterra.
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¿Qué pasa si Inglaterra pierde ante Panamá?
- Si Inglaterra cae ante Panamá se quedará con 4 puntos y ya no tendrá asegurado terminar como líder del Grupo L.
- Si Ghana derrota a Croacia, los ingleses terminarán en el segundo puesto. Si Croacia y Ghana empatan, Inglaterra peleará la clasificación con Croacia.
- El escenario más complejo aparecerá si Croacia vence a Ghana: los croatas llegarán a 6 puntos, mientras Inglaterra y Ghana quedarían con 4 unidades, por lo que ahí entraría el criterios de desempate.