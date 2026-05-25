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Mundial 2026

¡Colombia mete miedo! Esta es la nómina OFICIAL de los cafeteros para el Mundial 2026

El entrenador Néstor Lorenzo dio a conocer a sus 26 convocados en la Selección Colombia para el Mundial 2026.

La Selección Colombia tiene lista la nómina para el Mundial 2026. (Foto: FIFA)
La Selección Colombia tiene lista la nómina para el Mundial 2026. (Foto: FIFA)

Este lunes 25 de mayo varias selecciones dieron a conocer sus nóminas para el Mundial 2026, entre ellas Colombia, que lo hizo por medio de sus redes sociales y luego con una conferencia de prensa que dio el entrenador Néstor Lorenzo.

El director técnico argentino definió a los 26 hombres que lo acompañará a la Copa del Mundo en Norteamérica, una lista que está llena de talento con figuras como James Rodríguez (Minnesota United), Juan Fernando Quintero (River Plate), Jorge Carrascal (Flamengo) y obviamente que Luis Díaz (Bayern Múnich).

Pero también hay otros nombres que se ganaron su lugar y que militan en Europa: Daniel Muñoz (Crystal Palace), Jefferson Lerma (Crystal Palace), John Lucumí (Bologna), Johan Mujica (Mallorca), Juan Hernández (Real Betis) y Luis Suárez (Sporting de Lisboa).

Mientras que de los históricos del Mundial de Brasil 2014 y Rusia 2018 quedan David Ospina (Atlético Nacional), Santiago Arias (Independiente), Yerry Mina (Cagliari) y Dávinson Sánchez (Galatasaray).

Revisa la nómina completa a continuación:

Las grandes ausencias en la nómina de Colombia

Por su parte, las grandes ausencias las lidera el delantero Rafael Santos Borré (Inter de Porto Alegre), seguido por su compañero Johan Carbonero (Inter de Porto Alegre), Juan Guillermo Cuadrado (Pisa), Yerson Mosquera (Wolverhampton), Juan David Cabal (Juventus), Wilmar Barrios (Zenit) y Sebastián Villa (Independiente de Rivadavia).

Ver también

Con Lamine Yamal a la cabeza: Esta es la nómina de España para el Mundial 2026

¿En qué grupo está Colombia y cuándo debuta?

Los subcampeones de América son parte del Grupo K junto a Portugal, República Democrática del Congo y Uzbekistán. Su debut será ante esta última selección el miércoles 17 de junio a las 22:00 horas en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

En síntesis

  • Néstor Lorenzo anunció los 26 convocados de Colombia para el Mundial 2026.
  • Grupo K: Colombia debutará ante Uzbekistán el 17 de junio en el Estadio Azteca.
  • Rafael Santos Borré lidera las grandes ausencias de la nómina oficial colombiana.
Patricio Muñoz
Patricio Muñoz
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