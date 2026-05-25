El entrenador Néstor Lorenzo dio a conocer a sus 26 convocados en la Selección Colombia para el Mundial 2026.

Este lunes 25 de mayo varias selecciones dieron a conocer sus nóminas para el Mundial 2026, entre ellas Colombia, que lo hizo por medio de sus redes sociales y luego con una conferencia de prensa que dio el entrenador Néstor Lorenzo.

El director técnico argentino definió a los 26 hombres que lo acompañará a la Copa del Mundo en Norteamérica, una lista que está llena de talento con figuras como James Rodríguez (Minnesota United), Juan Fernando Quintero (River Plate), Jorge Carrascal (Flamengo) y obviamente que Luis Díaz (Bayern Múnich).

Pero también hay otros nombres que se ganaron su lugar y que militan en Europa: Daniel Muñoz (Crystal Palace), Jefferson Lerma (Crystal Palace), John Lucumí (Bologna), Johan Mujica (Mallorca), Juan Hernández (Real Betis) y Luis Suárez (Sporting de Lisboa).

Mientras que de los históricos del Mundial de Brasil 2014 y Rusia 2018 quedan David Ospina (Atlético Nacional), Santiago Arias (Independiente), Yerry Mina (Cagliari) y Dávinson Sánchez (Galatasaray).

Revisa la nómina completa a continuación:

📋 ¡𝗟𝗼𝘀 𝟮𝟲 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗼𝗰𝗮𝗱𝗼𝘀 𝗖𝗢𝗡 𝗢𝗥𝗚𝗨𝗟𝗟𝗢 𝗖𝗢𝗟𝗢𝗠𝗕𝗜𝗔𝗡𝗢!



𝗘𝗹𝗹𝗼𝘀 𝗹𝗼𝘀 𝗲𝗹𝗲𝗴𝗶𝗱𝗼𝘀 𝗽𝗼𝗿 𝗡𝗲́𝘀𝘁𝗼𝗿 𝗟𝗼𝗿𝗲𝗻𝘇𝗼, 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗿𝗲𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗮𝗿𝗻𝗼𝘀 𝗲𝗻 𝗹𝗮 𝗖𝗼𝗽𝗮 𝗠𝘂𝗻𝗱𝗶𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗙𝗜𝗙𝗔 𝟮𝟬𝟮𝟲 🇺🇸🇲🇽🇨🇦… pic.twitter.com/nUfoteMbyS — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) May 25, 2026

Las grandes ausencias en la nómina de Colombia

Por su parte, las grandes ausencias las lidera el delantero Rafael Santos Borré (Inter de Porto Alegre), seguido por su compañero Johan Carbonero (Inter de Porto Alegre), Juan Guillermo Cuadrado (Pisa), Yerson Mosquera (Wolverhampton), Juan David Cabal (Juventus), Wilmar Barrios (Zenit) y Sebastián Villa (Independiente de Rivadavia).

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¿En qué grupo está Colombia y cuándo debuta?

Los subcampeones de América son parte del Grupo K junto a Portugal, República Democrática del Congo y Uzbekistán. Su debut será ante esta última selección el miércoles 17 de junio a las 22:00 horas en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

En síntesis