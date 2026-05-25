España reveló la lista de citados para el Mundial 2026, y el técnico Luis de la Fuente decidió dejar fuera a una de las figuras del Real Betis.

A tres semanas del inicio del Mundial 2026, uno de los candidatos a levantar la Copa del Mundo en Norteamérica, entregó su lista definitiva para la cita. Se trata de España, quien este lunes dio a conocer la convocatoria de 26 futbolistas bajo las órdenes de Luis de la Fuente.

Y la nómina no estuvo exenta de polémicas: el entrenador de “La Roja” europea decidió no convocar a ningún jugador del Real Madrid y además borró a otros nombres que había sido parte del proceso clasificatorio, entre ellos los defensas Dean Huijsen y Robin Le Normand; y al arquero Álex Remiro.

Pero una de las ausencias que más dolió fue la de Pablo Fornals. Figura indiscutida en la histórica temporada del Real Betis de Manuel Pellegrini, el mediocampista había hecho méritos propios para ganarse un lugar en la citación mundialista: aportó nueve goles y nueve asistencias en 51 partidos.

Pablo Fornals no irá al Mundial 2026 (Getty Images)

Tras conocerse que Fornals, autor de gol que metió a los béticos en Champions League después de 21 años, la prensa de Andalucía quedó impactada con la decisión. El sitio Estadio Deportivo calificó la decisión de “Una injusticia Mundial” y aseguró que “el ‘8’ del Betis es una estrella Mundial; pero Luis de la Fuente le ha negado un premio de manera difícil de entender”.

“Todo apuntaba a que, después de celebrar con el Betis un histórico billete para la UEFA Champions League, Fornals jugaría el Mundial de 2026 que arranca dentro de dos semanas en Canadá, Estados Unidos y México; pero en el mediodía de este lunes, Luis de la Fuente no ha pronunciado el nombre de Fornals y en su lugar ha llamado a Gavi o al recuperado Mikel Merino”, dispararon.

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Las redes oficiales del conjunto verdiblanco también se manifestaron por la ausencia del centrocampista. “Una temporada de 10 con un gol para la historia. Unos números que hablan por sí solos. Pablo, te queremos”, afirmaron.

En síntesis…