Colombia vs. Suiza: hora, dónde y cómo ver EN VIVO y ONLINE el partido por el Mundial 2026

Colombia y Suiza se juegan el paso a los cuartos de final del Mundial 2026 en un duelo que promete emociones y mucha tensión.

El Mundial 2026 —que se desarrolla en Estados Unidos, México y Canadá— comienza a entrar en su etapa decisiva y las selecciones que siguen en competencia saben que cada partido puede ser el último.

Los octavos de final reúnen a los mejores equipos del certamen, todos con el mismo objetivo: avanzar un paso más en la lucha por levantar el trofeo el próximo domingo 18 de julio en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey.

En ese escenario, la Selección de Colombia y la Selección de Suiza se medirán en el BC Place de Vancouver por un lugar entre los ocho mejores de la Copa del Mundo.

Ambos combinados llegan a esta instancia con motivos para ilusionarse y conscientes de que, en una llave de eliminación directa, un error puede cambiar completamente el rumbo de la historia.

Luis Díaz y compañía quieren volver a poner al país cafetero en una instancia histórica | FOTO: David Ramos/Getty Images)

A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

Publicidad

¿A qué hora juegan Colombia vs. Suiza?

El partido entre Colombia y Suiza por los octavos de final del Mundial 2026 se disputará este martes 7 de julio a las 16:00 horas de Chile en el BC Place de Vancouver, Canadá.

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaraguay Costa Rica: 14:00 horas.

Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador y Panamá: 15:00

Bolivia, Chile, Estados Unidos (ET), República Dominicana y Venezuela: 16h00

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 17h00 horas.

Dónde ver EN VIVO por TV y streaming online Colombia vs. Suiza

Argentina: TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow, Disney+

TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow, Disney+ Chile: Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+, Disney+

Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ México: Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 7, Azteca Uno,

Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 7, Azteca Uno, Colombia: Canal RCN, Caracol TV, DSports, DGO, Win Sports, Disney+

Canal RCN, Caracol TV, DSports, DGO, Win Sports, Disney+ Ecuador: Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+, Disney+

Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Perú: América TV, DSports, DGO, Paramount+, Disney+

América TV, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ España: DAZN, Movistar+, RTVE Play

DAZN, Movistar+, RTVE Play Estados Unidos: FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock