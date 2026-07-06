El Mundial entra en tierra derecha y concentrará toda su emoción de forma íntegra en los estadios de Estados Unidos.

La Copa del Mundo no da tregua y a falta de dos partidos, ya hay seis emparejamientos definitivos de la ronda que reúne a las ocho mejores escuadras del planeta.

Un detalle logístico muy importante para considerar en las bitácoras es que toda la acción se concentrará exclusivamente en Estados Unidos a partir de ahora, desarrollándose los compromisos entre el 9 y el 11 de julio.

Con esta disposición organizativa de la FIFA, las naciones de México y Canadá se despidieron oficialmente de sus funciones como sedes a contar de los cuartos de final, dejando la mesa servida para que los colosos de Boston, Los Ángeles, Miami y Kansas City alberguen la definición del título en el césped.

En lo estrictamente deportivo, cabe recordar que el primer combinado en timbrar sus pasajes dorados a esta instancia fue la sorpresiva escuadra de Marruecos, que se instaló en el cuadro de honor tras dejar en el camino al anfitrión canadiense.

Marruecos es la gran sorpresa del Mundial.

La programación oficial de los cuartos de final del Mundial 2026

La parrilla de partidos y los horarios oficiales confirmados por la organización para buscar un boleto a las semifinales son los siguientes:

Publicidad

Jueves 9 de julio

16:00 horas: Francia vs. Marruecos (Boston)

Viernes 10 de julio

15:00 horas: España vs. Bélgica (Los Ángeles)

Sábado 11 de julio

17:00 horas: Noruega vs. Inglaterra (Miami)

(Miami) 21:00 horas: Argentina/Egipto vs. Suiza/Colombia (Kansas City)