El histórico debut que paraliza al Grupo K: Horario y dónde ver en vivo a Colombia vs. Uzbekistán en el Mundial 2026

Continúa el desarrollo del Mundial 2026 y este miércoles será el turno de Uzbekistán y Colombia, escuadras que harán su esperado estreno en el Grupo K de la cita planetaria. Este compromiso se perfila como un choque clave para las aspiraciones de ambos elencos en la fase de grupos, considerando que el formato del torneo es altamente competitivo. Cabe recordar que a la siguiente ronda avanzarán los dos primeros lugares de cada zona junto a los ocho mejores terceros, por lo que cada punto en disputa resulta decisivo en la lucha por la clasificación.

El encuentro estará marcado por contrastes históricos muy evidentes entre los dos protagonistas. Por un lado, la selección uzbeka vivirá un momento inédito e histórico al disputar por primera vez en su existencia una Copa del Mundo de la FIFA.

En la vereda de enfrente, los Cafeteros llegan a este certamen con la chapa de candidatos a llegar lejos tras firmar una destacada campaña en las Eliminatorias Sudamericanas, teniendo al extremo del Liverpool, Luis Díaz, como una de sus principales figuras y estandartes futbolísticos.

Cada punto en juego en el Grupo K es decisivo, ya que el nuevo formato del torneo premia la regularidad para avanzar a la fase de eliminación directa.

Colombia tiene formación confirmada para debutar en el Mundial.

¿Dónde ver el partido en Chile?

El partido entre Uzbekistán y Colombia está programado para disputarse este miércoles 17 de junio, a partir de las 22:00 horas de Chile, y tendrá como escenario el majestuoso Estadio Ciudad de México.

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Para los fanáticos que no quieran perderse ningún detalle, el compromiso contará con una amplia cobertura televisiva en territorio chileno, pudiendo sintonizarse completamente EN VIVO a través de la señal de cable de DSports (canales 610 y 1610) y su plataforma DGO, además de la transmisión en televisión abierta por las pantallas de Chilevisión (CHV).

Finalmente, para quienes prefieran seguir las acciones de manera ONLINE y por streaming, el abanico de opciones digitales es sumamente variado. El debut de Luis Díaz y compañía estará disponible a través de los servicios de pago Disney+ Premium, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN.

De igual forma, se podrá visualizar de forma gratuita mediante las diferentes plataformas de CHV, que incluyen la aplicación MiCHV, el canal oficial de CHV en YouTube y su sitio web institucional.