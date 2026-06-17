La selección de Colombia tiene su debut estelar este miércoles en el Mundial 2026. Los jugadores James Rodríguez, Luis Díaz y Richard Ríos saltarán a la cancha con el firme objetivo de buscar el primer triunfo del torneo. Al frente tendrán a la escuadra de Uzbekistán, un elenco que vivirá un momento histórico al hacer su estreno absoluto en una Copa del Mundo, marcando el inicio de las acciones en el Grupo K.
El compromiso, que se disputará en el Estadio Azteca, adquirió un doble atractivo tras el sorpresivo tropezón que sufrió la Selección de Portugal a primera hora de la jornada. El combinado europeo, comandado por Cristiano Ronaldo, no pudo sacar ventaja frente a su similar de Congo y terminó repartiendo unidades en el marcador. Este resultado le abre una oportunidad inmejorable al combinado sudamericano para picar en punta.
Por lo mismo, el equipo dirigido técnicamente por Néstor Lorenzo buscará dar el batacazo en esta fecha inaugural y, de paso, dar continuidad a la racha de triunfos de elencos sudamericanos que inició la selección de Argentina. La misión requerirá de la máxima concentración del plantel colombiano, ya que se medirán ante un rival que cuenta con argumentos importantes para competir.