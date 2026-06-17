Hola amigos de Redgol, iniciamos una nueva transmisión para un partido estelar: Colombia debuta en el Mundial y se mide ante Uzbekistán. Sigue todos los detalles acá.

Uzbekistán llega a su primer Mundial. Por lo mismo, el objetivo es dar la sorpresa y está noche tienen enfrente al primer rival.

A primera hora, se abrió el grupo K con el empate 1-1 entre Portugal y Congo. Cristiano Ronaldo no pudo marcar y se llevó todas las críticas. Por lo mismo, hoy Colombia de ganar, puede ser líder absoluto de la zona.

El Estadio bautizado como Ciudad de México por el Mundial, también conocido como el Estadio Azteca, comienza a tener ambiente de partido y ya empieza a repletar sus asientos. En minutos saltan los equipos a la cancha al precalentamiento.

Los hinchas colombianos se hacen presentes y le dan ese colorido que tanto los distingue en el Mundial. En minutos ya comienza el último partido de este miércoles. Cabe consignar que el árbitro de esta noche será el inglés Anthony Taylor.

Ya se juega en el Estadio Azteca. Colombia y Uzbekistán cierran la primera fecha del grupo K. El que gane hoy será puntero exclusivo tras el empate de Portugal y Congo.

El gran ausente en Colombia es Richard Ríos. El volante del Benfica y ex Palmeiras no logró ganarse un puesto de titular y parte el encuentro ante Uzbekistán desde la banca. Néstor Lorenzo recalcó que los equipos los arma en base a la actualidad y no a los nombres. Por lo que el talentoso jugador tendrá que esperar por su oportunidad.

Con James Rodríguez, Luis Díaz y Richard Ríos a la cabeza, el equipo de Néstor Lorenzo busca aprovechar el tropiezo de Portugal para subirse a lo más alto.

La selección de Colombia tiene su debut estelar este miércoles en el Mundial 2026. Los jugadores James Rodríguez, Luis Díaz y Richard Ríos saltarán a la cancha con el firme objetivo de buscar el primer triunfo del torneo. Al frente tendrán a la escuadra de Uzbekistán, un elenco que vivirá un momento histórico al hacer su estreno absoluto en una Copa del Mundo, marcando el inicio de las acciones en el Grupo K.

El compromiso, que se disputará en el Estadio Azteca, adquirió un doble atractivo tras el sorpresivo tropezón que sufrió la Selección de Portugal a primera hora de la jornada. El combinado europeo, comandado por Cristiano Ronaldo, no pudo sacar ventaja frente a su similar de Congo y terminó repartiendo unidades en el marcador. Este resultado le abre una oportunidad inmejorable al combinado sudamericano para picar en punta.

Por lo mismo, el equipo dirigido técnicamente por Néstor Lorenzo buscará dar el batacazo en esta fecha inaugural y, de paso, dar continuidad a la racha de triunfos de elencos sudamericanos que inició la selección de Argentina. La misión requerirá de la máxima concentración del plantel colombiano, ya que se medirán ante un rival que cuenta con argumentos importantes para competir.