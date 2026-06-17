El camino al sueño mundialista arranca este miércoles. Tras un inesperado tropiezo de Portugal, el equipo de Néstor Lorenzo tiene el camino libre para liderar la zona

Este miércoles 17 de junio de 2026 finalmente se dará el esperado debut de la Selección Colombia en el Mundial 2026, poniendo fin a la ansiedad de millones de aficionados. El combinado dirigido por Néstor Lorenzo se encargará de cerrar la primera fecha de su zona en un partido que asoma como clave frente a Uzbekistán. La motivación es doble en la interna cafetera, ya que el Grupo K recibió una gran e inesperada sorpresa en el primer turno de la jornada mundialista.

La Selección de Portugal, amplia favorita para comandar el grupo, no pudo pasar del empate 1-1 ante la República Democrática del Congo en su estreno. Este sorpresivo resultado dejó la zona completamente abierta y le otorgó al equipo colombiano la inmejorable oportunidad de dar un golpe de autoridad desde el primer minuto. Si logra sumar de a tres en este compromiso, la escuadra sudamericana empezará a adueñarse en solitario del primer puesto de la clasificación.

Al frente estará Uzbekistán, un rival que representa una total incertidumbre debido a que está viviendo el debut absoluto de su historia en una Copa del Mundo. A pesar de su falta de rodaje en esta clase de citas, el conjunto asiático suma una gran dosis de experiencia internacional en el banco de suplentes, ya que son dirigidos técnicamente por el histórico campeón del mundo italiano Fabio Cannavaro, un estratega que sabe perfectamente cómo plantear partidos de alta presión. Con Camilo Vargas en el arco y la magia de James Rodríguez junto a Luis Díaz en ataque, Colombia pone toda la carne al asador para un estreno triunfal.

James Rodríguez será titular en Colombia

Formación Colombia

Para evitar sorpresas y asegurar los tres puntos, Néstor Lorenzo definió una alineación estelar con Camilo Vargas bajo los tres palos; una línea defensiva compuesta por Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí y Johan Mojica; el equilibrio en el mediocampo estará a cargo de Jefferson Lerma y Richard Ríos; mientras que la generación de fútbol y el ataque quedarán en manos de Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz y el delantero Luis Suárez.

Formación Uzbekistán

Por su parte, Cannavaro intentará neutralizar el poderío colombiano enviando a la cancha a Yasupov en portería; Khusanov, Abdullaev, Ashurmatov y Sayfiev en la retaguardia; Shukurov, Mozgovoy y Nasrulloev en la zona de volantes; para dejar en ofensiva a Fayzullayev, Urunov y su máxima figura, Shomurodov. Con las cartas sobre la mesa, la mesa está servida para que Colombia demuestre sus credenciales en la cita máxima del fútbol.