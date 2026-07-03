Esta noche se juega el último partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, donde Colombia busca seguir en carrera ante Ghana.

Este viernes se acaban los dieciseisavos de final del Mundial 2026 queda por resolver al último clasificado a la ronda de los 16 mejores, que saldrá entre Colombia y Ghana.

Los Cafetaleros llegan más ilusionados que nunca tras ganar el Grupo K, donde quedaron por encima de Portugal, por lo que son favoritos en esta llave para avanzar a octavos de final.

En la vereda del frente están ‘Las Estrellas Negras’ que fueron uno de los ocho mejores terceros, tras acabar por detrás de Inglaterra y Croacia en el Grupo L.

Para esta noche en Kansas City, el entrenador Néstor Lorenzo pone un equipo estelar para buscar seguir en carrera en esta Copa del Mundo, pues también pudo dosificar en el empate 0-0 con Portugal del pasado sábado en Miami.

En la vereda del frente el técnico portugués Carlos Queiroz también manda a la cancha lo mejor que tiene a disposición, donde sobresalen los atacantes Iñaki Williams del Athletic de Bilbao y Antoine Semenyo del Manchester City.

Cabe recordar que el DT de origen mozambiqueño dirigió a Colombia entre 2019 y 2020.

Las formaciones de Colombia y Ghana

La formación de Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jhon Arias, Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; James Rodríguez, Jhon Córdoba y Luis Díaz.

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Formación de Colombia.

La formación de Ghana: Lawrence Ati-Zigi; Marvin Senaya, Derrick Luckassen, Jerome Opoku, Gideon Mensah; Thomas Partey, Iñaki Williams, Caleb Yirenkyi, Kwasi Sibo, Antoine Semenyo; Jordan Ayew.

Formación de Ghana.

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¿A qué hora es el partido de Colombia vs. Ghana?

El partido de Colombia vs. Ghana por los 16avos de final del Mundial 2026 se juega este viernes 3 de julio desde las 21:30 horas en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos.

Este duelo se puede ver en Chile a través de Chilevisión (señal abierta y online), DSports, DGO y Paramount+.