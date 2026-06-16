El "Androide" se lució con un doblete y pudieron ser tres. El último, finalmente terminó siendo autogol.

Noruega tuvo un estreno contundente en el Mundial 2026, imponiéndose con claridad por 4-1 ante Irak en el marco del Grupo I, en un partido donde la gran figura fue, una vez más, Erling Haaland.

El delantero noruego abrió su cuenta personal con un doblete (29’ y 43’) que encaminó rápidamente el triunfo europeo. Su potencia física y eficacia frente al arco marcaron diferencias desde el primer tiempo, dejando sin reacción a la defensa rival.

Pese a que Aymen Hussein descontó para Irak a los 39’, el impulso asiático fue momentáneo. Noruega mantuvo el control del partido y terminó de liquidarlo en el complemento con los tantos de Leo Skiri Østigård (76’) y un autogol en los descuentos (90+6’), sellando una goleada que lo posiciona como uno de los equipos a seguir en el grupo.

Haaland brilló en el estreno de Noruega en el Mundial 2026 (Photo by Justin Setterfield/Getty Images)

Con este resultado, Noruega suma sus primeros tres puntos y deja una clara señal de su poder ofensivo, liderado por un Haaland que llega en estado de gracia.

Así queda el Grupo I tras la primera jornada

La goleada de Noruega se complementa con lo ocurrido más temprano en la jornada, donde Francia venció 3-1 a Senegal, con otro protagonista estelar: Kylian Mbappé, autor de un doblete.

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