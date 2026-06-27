La Albiceleste cierra el Grupo J en Arlington con el primer puesto asegurado. El DT mete rotación en el once titular, le da la chance desde el arranque a un histórico y guarda al capitán para los 16avos de final.

Con la tranquilidad de tener el pasaje a los 16avos de final en el bolsillo (donde espera la sorpresiva Cabo Verde) y el liderazgo del Grupo J asegurado, la Selección Argentina se enfrenta este sábado a Jordania en el Dallas Stadium de Arlington.

A pesar de no arriesgar el primer puesto, Lionel Scaloni decidió armar un once de gala alternativo pero con muchísimo rodaje europeo para cerrar la fase de grupos con puntaje perfecto.

Lionel Messi va al banco ante Jordania.

El regreso de Otamendi y descanso para Lionel Messi

La gran novedad en la zaga central es la titularidad de Nicolás Otamendi. El defensor tendrá su debut desde el arranque en esta Copa del Mundo, tras haber sumado apenas un puñado de minutos viniendo desde el banco contra Argelia y Austria. Por su parte, Gonzalo Montiel esperará su oportunidad entre los relevos.

La otra gran noticia pasa por Lionel Messi. El máximo goleador histórico de los Mundiales (quien ya acumula 5 gritos en este torneo) arrancará el partido en el banco de suplentes. El cuerpo técnico optó por preservarlo del desgaste físico, aunque no se descarta que sume minutos en la segunda mitad para mantener el ritmo de juego.

Formación confirmada de Argentina vs. Jordania

El equipo saldrá a la cancha con un esquema que combina experiencia y juventud:

Emiliano “Dibu” Martínez; Giuliano Simeone, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Nicolás Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.