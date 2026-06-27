¿Por qué no juega Lionel Messi en el partido entre Argentina y Jordania por el Mundial 2026?

El crack argentino, Lionel Messi no dirá presente en el duelo de Argentina ante Jordania por esta razón.

La Selección de Argentina tiene hoy su último encuentro dentro de lo que es la fase de grupos del Mundial 2026, en donde el conjunto comandado por Lionel Scaloni enfrenta a Jordania por el Grupo J.

Para este encuentro, el estratego de la selección ‘Albiceleste’ ya dio a conocer su onceno para esta jornada, en la que un importante jugador no dirá presente desde la partida.

Se trata del delantero, Lionel Messi, el goleador del Mundial no estará de la partida en este duelo por decisión de Scaloni, quien decidió no darle la titularidad en este oportunidad.

¿La razón de su suplencia? El DT argentino optó por un equipo más alternativo ante Jordania tras asegurar su clasificación a la próxima ronda en el primer lugar, por lo que la ‘Pulga’ es reservado pensando en las fases finales del torneo.

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Messi no será titular hoy | Foto: Getty Images

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De esta forma, Messi esperará por su oportunidad en el banco, en la que Scaloni avisó que el 10 iba a ver minutos, en la que espera poder ser un aporte y anotar para seguir estirando su racha de máximo goleador.

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