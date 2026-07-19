A pocas horas del duelo entre Argentina y España, el peleador de la UFC se sumó al debate mundial con una apuesta que rápidamente llamó la atención de los fanáticos.

La cuenta regresiva llegó a su fin y el mundo del fútbol ya tiene los ojos puestos en la gran definición del Mundial 2026: la Selección de Argentina y la Selección España se enfrentan este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey en una final que promete ser histórica.

La expectativa por el encuentro no solo se vive dentro de la cancha. A medida que se acerca el pitazo inicial, distintas figuras del deporte y el espectáculo han comenzado a revelar sus favoritos, generando debate entre los hinchas por sus llamativos pronósticos.

Incluso fuera del fútbol ya hay quienes decidieron jugársela por uno de los finalistas. Algunos apostaron por un campeón, otros por un resultado y uno de los nombres que más llamó la atención fue el de Connor McGregor, quien no solo entregó su predicción, sino que también puso dinero en juego.

Con la gran final en el horizonte, las apuestas al ganador se vuelven el centro de atención para quienes siguen el Mundial hasta el final.

Connor McGregor va por Argentina en la final

El excampeón de la UFC utilizó sus redes sociales para revelar cuál es su apuesta para el duelo entre la Albiceleste y la Roja, sorprendiendo con el marcador exacto que espera para la definición de la cita planetaria.

“¡Mi predicción y apuesta para la Final de la Copa del Mundo! Argentina ganará 3-2”, lanzó en un comienzo.

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El irlandés explicó que su elección nació a partir de una publicación que vio hace algunos años en internet. “Hace 5 años, algún tipo en internet lo dijo y eso fue todo lo que necesité escuchar. ¡Me voy con él! ¡Vamos, ‘algún tipo en internet’! ¡Tráelo a casa, bebé!”.

My World Cup Final prediction and bet!



Argentina to win 3-2 @1xBet_Eng



5 year ago some guy on the internet said so and that’s all I needed to hear! I’m going with him! Let’s go “some guy on the internet” BRING IT HOME BABY! @1xbeteng pic.twitter.com/Tie5bbyZrx — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) July 19, 2026

Es así como miles de hinchas reaccionaron tanto al pronóstico como a la apuesta realizada por una de las figuras más mediáticas de los deportes de combate.

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En resumen…

Connor McGregor se sumó a las predicciones para la final del Mundial 2026 y no solo eligió a su favorito, sino que también realizó una apuesta.