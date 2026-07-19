Final del Mundial 2026: este será el resultado exacto de Argentina ante España según la Inteligencia Artificial

La IA se la jugó con un marcador para la esperada final del Mundial 2026 y anticipó quién levantará la Copa del Mundo en el MetLife Stadium.

La gran final del Mundial 2026 ya está aquí. La Selección Argentina y la Selección de España se enfrentarán este domingo 19 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey con un solo objetivo: levantar el trofeo más importante del fútbol y sumar una nueva estrella a su historia.

Ambos equipos llegan tras superar un camino de máxima exigencia. La Furia Roja dejó en el camino a Portugal en octavos de final, Bélgica en cuartos y Francia en semifinales, confirmando por qué fue una de las selecciones de mejor rendimiento durante todo el torneo.

La historia de la Albiceleste fue distinta. El equipo de Lionel Scaloni tuvo que luchar cada serie para llegar a la final: primero eliminó a Egipto en octavos, luego dejó atrás a Suiza en cuartos y finalmente derrotó por 2 a 1 a Inglaterra en una semifinal muy disputada que le permitió seguir soñando con el bicampeonato.

Es así como miles de hinchas ya empiezan a hacer sus apuestas sobre quién levantará la Copa del Mundo.

Con la gran final en el horizonte, las apuestas al ganador se vuelven el centro de atención para quienes siguen el Mundial hasta el final.

La IA se la juega en el Argentina vs. España

La Inteligencia Artificial no se quedó atrás y también entregó su pronóstico para el encuentro. La respuesta fue clara. Según la IA, la escuadra sudamericana parte con una leve ventaja sobre el elenco europeo y terminará imponiéndose por 2 a 1 en el tiempo reglamentario.

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“Es el duelo definitivo: la experiencia y el oficio competitivo de la Albiceleste frente a la frescura, el ritmo y el juego asociativo de la Roja. Aquí tienes mi pronóstico arriesgado con el resultado exacto: España 1-2 Argentina, en el tiempo reglamentario“, señaló.

En caso de darse este resultado, la Albiceleste sumaría su cuarta estrella | FOTO: by Elsa/Getty Images

De acuerdo con la predicción, la experiencia de los dirigidos por Lionel Scaloni terminaría inclinando la balanza en un partido que se anticipa muy parejo, aunque España tendría opciones de complicar hasta el pitazo final.

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Como ocurre con cualquier pronóstico, el fútbol siempre tiene espacio para las sorpresas. Y en un Mundial, basta una jugada para que cualquier vaticinio quede completamente en el olvido.

Cuándo es la final de Argentina vs. España

El partido de Argentina contra España es este domingo 19 de julio a las 15:00 horas de Chile.