El futbolista sensación del momento compartió camarín en su selección con un recordado exjugador del "Cacique".

Tim Payne sigue siendo una verdadera sensación en redes sociales luego de explotar viralmente gracias a la campaña impulsada por el streamer argentino Elscarso. El defensor de Nueva Zelanda pasó de tener apenas unos miles de seguidores a transformarse en una de las historias más curiosas de la previa del Mundial 2026.

Pero en medio de toda esta inesperada fama mundial, apareció un inesperado vínculo con el fútbol chileno. Y es que Payne compartió durante varios años en la selección de Nueva Zelanda con un recordado exjugador de Colo Colo: Marco Rojas.

El volante ofensivo, apodado el “Kiwi Messi”, llegó al “Cacique” en 2022 y quedó grabado en la memoria alba por su espectacular golazo ante O’Higgins en el Estadio Monumental, durante la campaña que terminó con la obtención de la estrella 33.

La historia entre Tim Payne y Marco Rojas en Nueva Zelanda

Tim Payne y Marco Rojas coincidieron durante años defendiendo la camiseta de la selección neozelandesa. Ambos formaron parte de distintos procesos internacionales de los “All Whites”, incluyendo eliminatorias y torneos continentales de Oceanía.

Tim Payne (número 16) y Marco Rojas (número 11) defendiendo la camiseta de Nueva Zelanda.

Mientras Rojas destacaba por su habilidad ofensiva y desequilibrio —ganándose justamente el apodo de “Kiwi Messi”—, Payne se consolidaba como un jugador polifuncional en defensa, capaz de actuar como lateral derecho, central o mediocampista defensivo.

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Incluso, ambos compartieron camarín durante la etapa más importante de Rojas en la selección, cuando el ex Colo Colo era una de las principales figuras del combinado oceánico. Ahora, años después, Payne se roba todas las miradas en redes sociales gracias a una campaña viral que ya lo llevó a tener más de un millón de followers.

Una inesperada conexión entre el fenómeno del Mundial 2026 y un futbolista que todavía es recordado con cariño por los hinchas albos.

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DATOS CLAVE

El neozelandés Tim Payne compartió plantel internacional durante años con el exjugador albo Marco Rojas.

El futbolista apodado “Kiwi Messi” anotó un recordado gol frente a O’Higgins con Colo Colo.

La campaña viral del defensor Payne ya superó el millón de seguidores en redes sociales.