De forma más que inesperada, el defensor neozelandés se convirtió en el jugador más viral del momento de cara a la cita planetaria gracias a reconocido influencer argentino.

A pocos días del arranque del Mundial 2026, un nombre completamente inesperado comenzó a tomarse las redes sociales: Tim Payne. El defensor de Nueva Zelanda pasó de ser prácticamente un desconocido para gran parte del planeta a convertirse en una auténtica sensación viral.

Todo comenzó gracias a Elscarso, popular streamer argentino y creador de contenido, quien lanzó una curiosa misión junto a sus seguidores: encontrar al futbolista “menos conocido” de la próxima Copa del Mundo y hacerlo famoso durante el torneo. Tras una extensa búsqueda, el elegido fue Payne.

Así comenzó la historia:

El lateral derecho de 32 años milita actualmente en Wellington Phoenix FC, elenco que participa en la A-League de Australia. Además de jugar como carrilero, también puede desempeñarse como central o volante defensivo.

Nacido en Auckland en 1994, Payne destacó desde joven en las divisiones menores de Nueva Zelanda e incluso brilló en el Mundial Sub 17 de 2011. Aquello le permitió llegar al Blackburn Rovers de Inglaterra, aunque problemas burocráticos impidieron que debutara en la Premier League. Luego pasó por filiales del Portland Timbers antes de regresar definitivamente a Oceanía.

La increíble locura viral por Tim Payne gracias a Elscarso

La campaña explotó en cuestión de horas. Cuando Elscarso pidió a sus seguidores apoyar al futbolista neozelandés, la cuenta oficial de Payne apenas superaba los 4.700 seguidores en Instagram y sus publicaciones apenas alcanzaban unos cientos de likes.

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Sin embargo, todo cambió de forma brutal. En apenas unas horas pasó de cerca de 5 mil seguidores a superar los 50 mil. Durante el primer día ya había rebasado los 500 mil followers y, a menos de 48 horas de la viralización, ya ronda los 912 mil seguidores, acercándose peligrosamente al millón.

Así va el asunto:

El fenómeno ha sido tan grande que miles de hinchas comenzaron a comentar sus publicaciones, crear memes y convertirlo en uno de los personajes más inesperados de la previa mundialista.

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Una verdadera locura digital que tiene a Tim Payne pasando de anonimato total a estrella viral planetaria justo antes del Mundial 2026.

DATOS CLAVE

El defensor neozelandés Tim Payne se convirtió en estrella viral antes del Mundial 2026.

El streamer argentino Elscarso impulsó la campaña digital para popularizar al futbolista de Oceanía.

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