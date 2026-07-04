¿Desliz? Gianni Infantino asegura que estuvo con el corazón en la mano con la casi eliminación de Argentina

El Presidente de la FIFA habló tras el sufrido triunfo de Argentina y sus palabras fueron rápidamente replicadas en Redes Sociales.

Argentina tuvo que ponerse el overol el día de ayer para eliminar a la débil Cabo Verde, selección que llevó al alargue a la albiceleste y la hizo extremar recursos, pero de igual manea logró su boleto a los octavos de final de la Copa del Mundo.

El partido, disputado en Miami, contó con la presencia de varias personalidades del fútbol y quien no podía faltar era Gianni Infantino, presidente de la FIFA y fan número uno del astro del Inter de Miami, Lionel Messi.

Sorpresivamente, Infantino conversó con un canal argentino al término del encuentro sobre lo que ha sido el Mundial y la participación de los trasandinos, pero lo que llamó la atención fue su declaración cuando le agradecieron el tiempo para la entrevista.

¿Desliz? Infantino aseguró haber estado con el corazón en la mano por una posible eliminación de Argentina, pero corrigió a tiempo: “Gracias. Un abrazo a toda la Argentina y felicidades porque el corazón esta noche… también los neutrales que estamos con los dos”.

Infantino cualquier día sale con la camiseta de Argentina. Tremendo cómo se da cuenta de lo que dice y lo intenta arreglar en el último momento.pic.twitter.com/U2incuDwD1 — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) July 4, 2026

La declaración no cayó nada bien en Redes Sociales, toda vez que alimenta el relato de que Argentina es el gran protegido de Gianni Infantino y ya ha contado con un par de situaciones en donde se ha visto beneficiado este Mundial.

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Más allá de las palabras del presidente de la FIFA, lo cierto es que Lionel Messi y compañía se instalaron en los octavos de final de la Copa del Mundo y ahora tendrán que enfrentar a Egipto con Mohamed Salah.

A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

En síntesis

Argentina eliminó a Cabo Verde en Miami y clasificó a octavos de final.

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El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, asistió al encuentro disputado en Miami.