La celebración no fue completa: FIFA castiga a Colombia y la hace sufrir de cara a los octavos de final

El cuadro cafetalero se clasificó a los octavos de final derrotando a Ghana, pero la celebración, lamentablemente, no fue total.

Colombia cerró los dieciseisavos de final el día de ayer en Kansas, ciudad en donde derrotó a Ghana por la cuenta mínima y se clasificó a los octavos de final de la Copa del Mundo donde deberá enfrentar a Suiza.

El conjunto cafetalero tuvo un arranque demoledor ante los africanos y anotó relativamente rápido el único tanto del compromiso. De ahí en más, los sudamericanos controlaron el partido y, si bien pudieron haber anotado otro gol, también sufrieron durante algunos pasajes del partido.

Lamentablemente para Colombia, la celebración no fue total el día de ayer en Estados Unidos: John Arias a los 12 minutos y Richard Ríos en el 78 recibieron tarjeta amarilla, situación que ahora la FIFA penaliza severamente.

Richard Ríos recibió tarjeta amarilla ante Ghana. | Foto: Getty Images

Las dos cartulinas amarillas recibidas le significarán a Colombia una resta de US$20 mil dólares de la repartija total al final del torneo, monto que se sumará a todas las otras amarillas que ha sumado en el desarrollo de la Copa del Mundo.

Así las cosas, Colombia celebra la clasificación a los octavos de final del Mundial de Norteamérica 2026, pero tendrá que ver mermado su premio final por las amarillas que ahora la FIFA no deja pasar y está decidida a penalizar.

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A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

En síntesis

Colombia clasificó a octavos tras derrotar a Ghana en la ciudad de Kansas.

El jugador John Arias recibió una tarjeta amarilla a los 12 minutos de juego.

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