Por qué no juegan Neymar ni Endrick para Brasil hoy ante Noruega por el Mundial 2026

Tanto Neymar como Endrick no participarán desde el arranque en el partido de octavos de final. Conoce cuáles son los motivos.

La Selección de Brasil afronta este domingo un exigente desafío frente a la Selección de Noruega por los octavos de final del Mundial 2026, en un encuentro donde buscará meterse entre los ocho mejores de la cita planetaria.

Sin embargo, la gran sorpresa en la previa estuvo en la formación de la Canarinha. La ausencia de Neymar y Endrick en el equipo titular llamó de inmediato la atención de los hinchas y abrió la interrogante sobre los motivos de la decisión de Carlo Ancelotti.

Pese a la expectativa que existía por verlos desde el arranque, el técnico italiano optó por dejarlos en el banco de suplentes para este trascendental compromiso frente a los Vikingos Rojos.

Endrick y Neymar Jr en el calentamiento previo al partido por el Mundial 2026 | FOTO: Molly Darlington/Getty Images

A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

Neymar y Endrick esperan su oportunidad en el banco

En el caso de Neymar, el delantero de 34 años ya dejó atrás la lesión muscular que sufrió en la pantorrilla derecha. Sin embargo, todavía no ha logrado ganarse un lugar en el once titular de Ancelotti, por lo que nuevamente comenzará el partido como alternativa.

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Por su parte, la suplencia de Endrick responde exclusivamente a una decisión técnica. El joven atacante del Real Madrid ha dejado buenas sensaciones cada vez que ingresó en el Mundial 2026, pero el entrenador italiano prefirió apostar por otra variante para liderar el ataque brasileño.

De todos modos, tanto Neymar como Endrick aparecen como dos de las principales cartas de Brasil para el segundo tiempo, en caso de que la Canarinha necesite cambiar el rumbo del partido ante Noruega.

¿A qué hora juegan Brasil vs. Noruega por los octavos de final?

El partido entre Brasil y Noruega se disputará este domingo 5 de julio a las 16:00 horas de Chile Continental.