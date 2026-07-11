Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este sábado 11 de julio y cómo ver en Chile

Se cierran las llaves de cuartos de final del Mundial de Norteamérica 2026 con dos partidazos que prometen sacar chispas.

El Mundial de Norteamérica 2026 está en pleno desarrollo y la acción no para este sábado 11 de julio, toda vez que hay dos compromisos que prometen sacar chispas y dejarán definidas las semifinales del torneo.

En el primer turno saltará a la cancha Noruega e Inglaterra, ambos clubes liderados por sus delanteros Erling Haaland y Harry Kane, respectivamente, y que se quieren meter con todo en las semifinales de la Copa del Mundo.

Haaland quiere meter a Noruega en semifinales del Mundial. | Foto: Getty Images

El turno de la noche está guardado para el vigente campeón del mundo, Argentina, quien en Kansas deberá enfrentar a Suiza, país que viene de dejar en el caminó a Colombia en una dramática definición desde el punto penal.

Cabe mencionar que, los ganadores de estos cruces, se enfrentarán en las semifinales del Mundial, donde ya está definido el choque entre Francia y España que se jugará en la ciudad de Arlington, Texas.

A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

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Los partidos de HOY sábado

Noruega vs. Inglaterra

· Chile: 17:00 horas | DSports, DGO, Paramount+

Argentina vs. Suiza

· Chile: 21:00 horas | Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+