Por qué no juega Leandro Paredes en Argentina vs. España por la final del Mundial 2026

Conoce el motivo por el cual el mediocampista de Boca Juniors y la Albiceleste no será de la partida ante España en la final del Mundial 2026.

La Selección Argentina disputa este domingo uno de los partidos más importantes de su historia: la final del Mundial 2026 frente a la Selección de España, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey,

El director técnico Lionel Scaloni debió analizar hasta último momento qué futbolistas estaban en mejores condiciones para afrontar un encuentro de máxima exigencia.

Entre las principales incógnitas apareció el nombre de Leandro Paredes, uno de los futbolistas más importantes del ciclo del entrenador argentino y una pieza clave por su capacidad para darle equilibrio al mediocampo.

Con la gran final en el horizonte, las apuestas al ganador se vuelven el centro de atención para quienes siguen el Mundial hasta el final.

Leandro Paredes estará en el banco de suplentes ante España

Finalmente, el volante de Boca Juniors no aparece desde el inicio ante el combinado europeo. ¿La razón?

Scaloni decidió mandarlo al banco de suplentes por una decisión táctica, pues decidió conformar el mediocampo con Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, mientras que Nicolás González completa la línea de cuatro volantes.

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Con esta elección, el entrenador argentino busca un equipo más intenso, con mayor recorrido y capacidad para responder al ritmo que suele imponer la Roja.

Leandro Paredes venía de ser titular en los últimos partidos de Argentina | FOTO: Stacy Revere/Getty Images)

De esta manera, Paredes esperará su oportunidad en el banco de suplentes, preparado para ingresar si la Albiceleste necesita modificar el rumbo del partido ante España y buscar el sueño de levantar la cuarta estrella.

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Cuándo y a qué hora es la final de Argentina vs. España

El partido de Argentina contra España es este domingo 19 de julio a las 15:00 horas de Chile.