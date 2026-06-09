Brasil en el Mundial 2026: convocados, camisetas y fixture de la selección de Carlo Ancelotti

La Canarinha buscará conquistar su sexto título mundial de la mano de Carlo Ancelotti, con una convocatoria marcada por el esperado regreso de Neymar Jr.

Este jueves 11 de junio comienza la Copa Mundial de la FIFA 2026 y la Selección de Brasil, ahora dirigida por el italiano Carlo Ancelotti, asoma una vez más como una de las grandes candidatas al título.

La Verdeamarela, la selección más ganadora en la historia de los Mundiales con cinco coronas, buscará volver a la cima del fútbol luego de más de dos décadas de espera. Su última conquista fue en Corea-Japón 2002 y, desde entonces, no ha logrado levantar nuevamente el trofeo más codiciado del planeta.

Para esta edición inédita que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, la Canarinha llega con un plantel repleto de figuras y con una de las grandes novedades de la convocatoria: el regreso de Neymar Jr., quien no vestía la camiseta de su selección desde 2023.

El actual futbolista del Santos vivirá su último Mundial | FOTO: Buda Mendes/Getty Images)

A continuación, en Bolavip Chile te traemos el listado completo de convocados, las dos camisetas que utilizará Brasil y el fixture de la Canarinha en la fase de grupos del Mundial 2026.

Plantel de Brasil para el Mundial 2026:

Porteros : Alisson (Liverpool – Inglaterra), Ederson (Fenerbache – Turquía) Weverton (Gremio – Brasil).

: Alisson (Liverpool – Inglaterra), Ederson (Fenerbache – Turquía) Weverton (Gremio – Brasil). Defensores : Alex Sandro (Flamengo – Brasil), Bremer (Juventus – Italia), Danilo (Flamengo – Brasil), Douglas Santos (Zenit – Rusia), Gabriel Magalhães (Arsenal – Inglaterra), Ibañez (Al-Ahli – Arábia Saudita), Léo Pereira (Flamengo – Brasil), Marquinhos (Paris Saint-Germain – Francia).

: Alex Sandro (Flamengo – Brasil), Bremer (Juventus – Italia), Danilo (Flamengo – Brasil), Douglas Santos (Zenit – Rusia), Gabriel Magalhães (Arsenal – Inglaterra), Ibañez (Al-Ahli – Arábia Saudita), Léo Pereira (Flamengo – Brasil), Marquinhos (Paris Saint-Germain – Francia). Mediocampistas : Bruno Guimarães (Newcastle United – Inglaterra), Casemiro (Manchester United – Inglaterra), Danilo Santos (Botafogo – Brasil), Fabinho (Al-Ittihad – Arabia Saudí), Lucas Paquetá, (Flamengo – Brasil), Ederson – (Atalanta- Italia).

: Bruno Guimarães (Newcastle United – Inglaterra), Casemiro (Manchester United – Inglaterra), Danilo Santos (Botafogo – Brasil), Fabinho (Al-Ittihad – Arabia Saudí), Lucas Paquetá, (Flamengo – Brasil), Ederson – (Atalanta- Italia). Delanteros: Endrick (Lyon – Francia), Gabriel Martinelli (Arsenal – Inglaterra), Igor Thiago (Brentford – Inglaterra), Luiz Henrique (Zenit – Rusia), Matheus Cunha (Manchester United – Inglaterra), Neymar Junior (Santos – Brasil), Raphinha (Barcelona – España), Rayan (Bournemouth – Inglaterra) Vinicius Junior (Real Madrid – España).

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Las camisetas de Brasil en el Mundial 2026:

Los icónicos amarillo y verde cobran vida en la camiseta de local | FOTO: Nike

Fixture de Brasil en el Mundial 2026:

Fecha 1: Marruecos , sábado 13 de junio, en el Estadio MetLife.

, sábado 13 de junio, en el Estadio MetLife. Fecha 2: Haití , viernes 19 de junio, en el Estadio Lincoln Financial.

, viernes 19 de junio, en el Estadio Lincoln Financial. Fecha 3: Escocia, miércoles 24 de junio, en el Hard Rock Stadium.