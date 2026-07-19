¿Quién gana la Bota de Oro del Mundial 2026 si Lionel Messi y Kylian Mbappé terminan empatados?

Así se define la Bota de Oro si ambos goleadores igualan en su cantidad de goles en el Mundial 2026.

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España está a minutos de disputarse, en la que ambos equipos dejarán todo en la cancha para poder quedarse con el tan anhelado título.

Pero hoy, no tan solo la lucha por la Copa del Mundo es la que se disputa, ya que también está la reñida pelea por la Bota de Oro, la que Kylian Mbappé y Lionel Messi se disputan palmo a palmo en la lucha de goleadores.

Hoy el escenario tiene a Kylian Mbappé como el máximo goleador de este torneo con 10 goles, mientras que Lionel Messi está en el segundo lugar con 8 tantos, pero con el duelo de la final que disputa en estos momentos, en la que espera poder alcanzar al francés.

Con la gran final en el horizonte, las apuestas al ganador se vuelven el centro de atención para quienes siguen el Mundial hasta el final.

¿Qué pasa si Lionel Messi y Kylian Mbappé igualan en la pelea por la Bota de Oro?

Mbappé es el máximo goleador del Mundial, hasta el momento | Foto: Getty Images

La lucha por la Bota de Oro en este Mundial 2026 tiene distintos puntos de diferencia en caso de que ambos jugadores puedan igualar en los mismos goles, en la que a continuación te damos a conocer el criterio de desempate.

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Si ambos jugadores igualan en goles, la Bota de Oro se definirá en que jugador tiene más asistencias, en la que ambos jugadores hoy en día también igualan en cuatro asistencias.

En caso de persistir la igualdad en aquel punto, el criterio de desempate sería en quien haya conseguido estos grandes números de goles y asistencias en menos minutos jugados, en donde Lionel Messi tendría una gran complicación.

Messi quiere ser campeón y goleador del Mundial | Foto: Getty Images

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Kylian Mbappé cerró su participación en este Mundial con 699 minutos, mientras que Lionel Messi acumula 621 minutos en el campo de juego, con una diferencia de 78 minutos, pero sin considerar que el argentino debe disputar la gran final.

En este criterio de desempate, los minutos de tiempo extra SON considerados en esta suma, por lo que habrá que prestar mucha atención al desarrollo de este partido.

¿Qué necesita Lionel Messi para quedarse con la Bota de Oro?

Para quedarse con la Bota de Oro, Lionel Messi necesitaría anotar tres goles ante España, para poder superar a Kylian Mbappé, su otra alternativa sería anotar un doblete y aportar con una asistencia, para superar al francés en el criterio de desempate de las asistencias.

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Y la última fórmula sería que Lionel Messi hiciera dos goles en este duelo y pudiera dejar el campo de juego antes de los 78 minutos de la final ante España, para superar en el criterio de desempate de conseguir estos números en menos minutos jugados.

¿Qué necesita Kylian Mbappé para quedarse con la Bota de Oro?

La estrella francesa Kylian Mbappé, necesita que Lionel Messi no marque más de dos goles, en caso de que anote dos tantos, necesita que le argentino NO asista en ningún gol de Argentina.

En caso de igualar en goles y asistencias, necesita que Messi dispute al menos 78 minutos de la final, para poder quedarse con la Bota de Oro mediante al criterio de desempate de los menos minutos jugados para conseguir sus grandes números.