Por qué no juega Nico Williams en Argentina vs. España por la final del Mundial 2026

El extremo español no aparece entre los titulares para la gran definición ante Argentina y su ausencia en el once inicial generó sorpresa entre los fanáticos.

La gran final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y la Selección de España no solo enfrenta a dos equipos que llegan con la ilusión de levantar la Copa del Mundo, sino también a dos planteles llenos de figuras capaces de cambiar el rumbo del partido en cualquier momento.

En la previa del duelo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, una de las principales incógnitas estaba puesta en la presencia de Nico Williams, uno de los futbolistas más desequilibrantes del conjunto dirigido por Luis de la Fuente.

Sin embargo, la formación titular de la Furia Roja confirmó una sorpresa: el extremo del Athletic Club no aparece desde el arranque ante la Albiceleste, una decisión que rápidamente generó dudas entre los aficionados.

Con la gran final en el horizonte, las apuestas al ganador se vuelven el centro de atención para quienes siguen el Mundial hasta el final.

Nico Williams estará en el banco de suplentes ante Argentina

Nico Williams no es titular ante los de Lionel Scaloni por una decisión técnica de De la Fuente, quien decidió darle continuidad a futbolistas que venían respondiendo de gran manera durante las últimas fases de la cita planetaria, como Lamine Yamal y Álex Baena.

El estratega español apuesta por mantener la fórmula que le permitió a su equipo llegar hasta la gran final, aunque mantiene a una de sus principales armas ofensivas como alternativa para el complemento.

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Nico Williams arribando al Estadio de Nueva Jersey | FOTO: Justin Setterfield/Getty Images)

De esta manera, el menor de los hermanos Williams espera su oportunidad desde el banco de suplentes, preparado para ingresar si España necesita mayor velocidad, desequilibrio y profundidad en ataque ante la Albiceleste.

Cuándo y a qué hora es la final de Argentina vs. España

El partido de Argentina contra España es este domingo 19 de julio a las 15:00 horas de Chile.