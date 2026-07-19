El fuerte sistema frontal que ha golpeado a Chile en los últimos días sigue dejando consecuencias devastadoras a lo largo del país. Uno de los casos más impactantes es el del ex arquero de Coquimbo Unido, Guillermo Orellana, quien perdió prácticamente todo tras la crecida del río en el sector de Peñón Alto, en Andacollo.

El exguardameta, hoy jugador de Provincial Ovalle, relató a RedGol el dramático momento que atraviesa junto a su familia, luego de ver cómo su vivienda fue arrasada por el agua y el barro. “En lo personal destruido, ver perder el sueño familiar en minutos es terrible. Se destruyó todo el living comedor, las paredes, lo demás está todo con barro, hay que ver qué me dejó de patio el río, qué puedo volver a levantar, si no hay barreras habrá que irse”, confesó con evidente emoción.

La situación es crítica. Orellana debió abandonar su hogar y refugiarse en casa de un cercano, mientras evalúa los daños y las posibilidades de reconstrucción. “Se anuncia lluvia nuevamente, yo estoy en Pan de Azúcar en la casa de mi compadre, allá no queda nada, todas mis cosas se fueron por el río. Me recibió un amigo de la zona que le hago clases al hijo, entonces me recibió, pero uno no puede estar tanto tiempo, uno tiene hijos, animales”, explicó.

Pese al duro golpe, el ex arquero no pierde la esperanza y ya proyecta un eventual regreso para intentar recuperar algo de lo perdido. “Si llego a ver que tengo terreno, es poder armar un cierre y poder limpiar reconstruir, unos amigos me van ayudar para ver que se pude hacer, porque si llueve no se puede nada”, sostuvo.

En medio de la tragedia, también ha recibido el respaldo de cercanos y del mundo del fútbol, algo que él mismo valoró profundamente. “No he dormido nada, pero agradecido del cariño de la gente en un momento malo para la familia. Tengo amigos que me dejó el fútbol, la gente, pero siempre uno es luchador y tengo que salir adelante. Mi familia me apoya y vamos a ver si podemos salvar algo”, cerró.

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Una historia que refleja el duro impacto de las lluvias en el país y que, más allá del fútbol, muestra la lucha de una familia por volver a empezar desde cero.