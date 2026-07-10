España clasifica a las semifinales del Mundial 2026: este será su rival tras vencer a Bélgica

La Selección de España volvió a ganar sobre el cierre y avanzó a semifinales. Ya tiene nuevo rival.

Hace unos instantes se puso punto final al segundo partido dentro de los cuartos de final del Mundial 2026, en donde la Selección de España se enfrentaba a Bélgica en el SoFi Stadium.

En lo que fue un partido intenso, elconjunto español volvió a lograr una agónica victoria y avanzó a las semifinales de la Copa del Mundo tras vencer por 2-1 a Bélgica.

Con este resultado, la Selección de España logró su boleto a lo que será las semifinales de la Copa del Mundo, en la que ya conoce a su próximo rival.

¿Su próximo rival? será la Selección de Francia, con la que se verá nuevamente las caras en un importante compromiso, en un duelo que sin duda volverá a sacar chispas.

Merino volvió a brillar en España | Foto: Getty Images

¿Cuál será el rival de España en las semifinales del Mundial?

El rival de la Selección de España en las semifinales del Mundial 2026 será la poderosa Selección de Francia.

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¿Cuándo disputará su partido por las semifinales del Mundial?

El duelo entre España y Francia se disputará el martes 14 de julio a partir de las 15:00 horas en el AT&T Stadium.