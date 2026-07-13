El desafiante mensaje de Joe Cole a Lionel Messi y Argentina de cara a semifinales: Esto dijo

La leyenda del Chelsea e Inglaterra anticipó las semifinales del Mundial de Norteamérica 2026 entre Inglaterra y Argentina.

Este miércoles se vivirá la segunda semifinal del Mundial de Norteamérica 2026, donde Inglaterra enfrentará a Argentina en Atlanta en un partid cargado de emociones para el conjunto sudamericano, pero no tanto para los ingleses.

Uno que analizó en la previa el encuentro fue nada más ni nada menos que Joe Cole, ex figura del Chelsea y la selección de Inglaterra quien en el podcast ‘The Rest is Football’ lanzó un desafiante mensaje al conjunto trasandino.

“Lo digo ahora mismo: vamos a llegar a la final del Mundial. Tenemos demasiada velocidad para las fortalezas de Argentina y les vamos a ganar. Lo siento en los huesos”, dijo en primera instancia sobre el encuentro.

Cole cree que Inglaterra ‘va a mandar a dormir’ a Lionel Messi. | Foto: Getty Images

El calibre grueso vino cuando fue consultado por Lionel Messi, quien Cole cree que no la pasará nada de bien este miércoles en el estado de Georgia en Estados Unidos: “Lo vamos a mandar a dormir. Sí, al 100%”, recalcó.

¿Podrá Inglaterra frenar la velocidad de Lionel Messi? Lo cierto es que Argentina ha dependido en esta cita mundialista del astro del Inter de Miami, quien se ha echado el equipo al hombro y ha sido, por lejos, la figura más descollante que tiene en el plantel.

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De cara a las semifinales, los usuarios chilenos revisan las condiciones del código promocional antes de definir sus próximas jugadas.

En síntesis

Inglaterra enfrentará a Argentina este miércoles en la semifinal en Atlanta.

Joe Cole aseguró en un podcast que Inglaterra vencerá y llegará a la final.

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