El escándalo que sacude tras el Argentina vs. Jordania por el Mundial 2026: De esto se trata

La albiceleste derrotó 3-1 a Jordania en Arlington, Texas y en Redes Sociales explotó un escándalo por dos de los goles trasandinos.

La fase de grupos del Mundial de Norteamérica 2026 concluyó con los compromisos entre Argelia y Austria y Argentina vs Jordania, el cual nuevamente tuvo a Lionel Messi como protagonista viniendo desde el banco de suplentes.

Lionel Scaloni paró un equipo mixto para enfrentar a los jordanos y no tuvo mayores complicaciones. Se puso 2-0 arriba y, si bien Jordania descontó y puso suspenso, apareció el astro del Inter de Miami para sellar el encuentro.

Curiosamente, dos de los goles trasandinos ante Jordania fueron de tiro libre, en donde el portero jordano no tuvo ni la más mínima reacción en ambos. Esto, por su puesto, levantó sospechas en los fanáticos y creen que puede haber algo detrás.

Abulaila dejó las manos en Jordania. | Foto: Getty Images

Tanto en el gol de Lo Celso como en el de Messi, Yazeed Abulaila se quedó estático y no se movió. Si bien en ambos amagó ir por el balón, finalmente se quedó quieto y vio como un espectador de lujo los golazos que le hicieron.

“Hay que investigarlo”, “No resulta normal”, “Lo de este tipo no es serio”, fueron algunos de los epítetos de los fanáticos en Redes Sociales que se quejaron por la nula reacción del portero jordano.

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Palabras más palabras menos, lo cierto es que Argentina sigue invicta en el Mundial de Norteamérica 2026 y ahora tendrá que enfrentar a Cabo Verde para buscar un lugar en los octavos de final.

Con el torneo ya en marcha y las primeras sorpresas confirmadas, usar el código promocional es ideal para quienes buscan sumarse al análisis de los partidos restantes.

Alguien deberia investigar las cuentas de ese portero en los proximos meses. Es demasiado descarado pic.twitter.com/EM3ZLRajnj — CD Ciudad De Zamora (@CdCiudadDZamora) June 28, 2026

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En síntesis

El astro Lionel Messi anotó el gol que selló la victoria de Argentina ante Jordania.

Yazeed Abu Laila, portero jordano, generó sospechas tras quedarse estático en dos goles de tiro libre.

La selección de Argentina avanzó invicta y enfrentará a Cabo Verde en el Mundial 2026.