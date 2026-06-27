Colombia clasifica a los dieciseisavos del Mundial 2026: este será su rival tras igualar ante Portugal

Este será el rival de Colombia en los dieciseisavos del Mundial 2026 trsa culminar su participación en el Grupo K.

Hace unos instantes se puso punto final a lo que era el Grupo K del Mundial 2026, en donde la Selección de Colombia se veía las caras ante Portugal en el Hard Rock Stadium en Miami.

En lo que fue un partido intenso, el equipo que es dirigido por Nestor Lorenzo consiguió una igualdad sin goles ante Portugal, el que le permite quedarse en el priemr puesto.

Con este resultado, la Selección de Colombia logró su gran objetivo de mantenerse en la cima y se quedó como líder máximo de este grupo al llegar a las 7 unidades.

Ahora, el próximo rival en los dieciseisavos de final para la Selección de Colombia será Ghana, con quien se jugará el todo para avanzar a los octavos y en caso de avanzar, su rival saldría de Suiza y un mejor tercero por definir.

Rodríguez quiere llevar a Colombia a lo más alto | Foto: Getty Images

¿Cuál será el rival de Colombia en los dieciseisavos de final del Mundial?

El rival de la Selección de Colombia en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 será la Selección de Ghana, quien terminó tercero en el Grupo L con 4 unidades en tres partidos.

Publicidad

¿Cuándo disputará Colombia su partido por los dieciseisavos de final del Mundial?

El duelo entre Colombia y Ghana se disputará el próximo viernes 3 de julio a las 21:30 horas en el Arrowhead Stadium, en Kansas City.