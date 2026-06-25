El inesperado cambio en los penales que la FIFA quiere imponer en pleno Mundial 2026

El cambio que busca hacer la FIFA en pleno Mundial 2026 para lo que será su recta final.

ElMundial 2026 ya está llegando a su fin dentro de lo que es la fase de grupos y ya se siente lo que son las rondas de eliminación directa, en donde los países lucharán con todo por ir en búsqueda del título.

En lo que es esta recta final de la competición, desde la FIFA planean hacer un inesperado cambio en pleno Mundial y que respecta sobre lo que es una posible definición a penales.

Dentro de lo que será las fases finales, se sabe que en caso de que ambos equipos igualen en los 90 minutos, se dispute el alargue de 30 minutos y en caso de que siga la igualdad, se llega a la definición a penales.

Es acá donde la FIFA quiere realizar una nueva modificación dentro de este Mundial, en la que previo a la definción a penales, siempre existe un doble sorteo entre los dos capitanes de ambos equipos, en la que deben definir quién parte pateando y el otro para elegir el arco donde se disputará la tanda.

La situación que buscan cambiar en la FIFA | Foto: Getty Images

Esta situación es la que estaría muy pronta a poder tener un importante cambio desde la FIFA, quien planea implementar una nueva regla para lo que sería este sorteo.

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Desde ‘The Times’ en Inglaterra indicaron que desde la FIFA buscarán modificar el sorteo previo a los penales, en la que se busca realizar solo un sorteo, en la que el ganador deba elegir entre partir pateando o elegir lado donde ejecutar los penales.

La opción que no sea considerada por el ganador del sorteo, será la que le quede al perdedor del sorteo, la que podría ser el partir pateando o elegir lado de donde se dispute esta definción.

Desde la FIFA esperarán que el International Football Association Board (IFAB) apruebe esta modificación para que pueda ser implementada en la fase final del Mundial 2026.

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