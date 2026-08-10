Claudio Borghi se ilusiona con esta figura de Universidad de Chile: “Pinta muy lindo”

El comentarista deportivo le tiene fe a Agustín Arce. Sin embargo, llamó al canterano de Universidad de Chile a mejorar un detalle.

Universidad de Chile no decae en la lucha por el título y derrotó 2-1 a Palestino por la Liga de Primera. El conjunto azul se impuso en calidad de local y mantiene la fe intacta en el desenlace de la temporada.

Dicho resultado en el Estadio Nacional no dejó indiferente a Claudio Borghi, que en los micrófonos de TNT Sports le dedicó elogios a una figura estudiantil. Sin embargo, también le entregó un consejo.

¿Qué pasó? Pese a destacar a Agustín Arce, el comentarista deportivo llamó al mediocampista de 21 años a mejorar sus resoluciones en ofensiva. Si logra superar tal falencia, no tendrá techo.

“Juega bien el pibe, quizás lo que le falta es que cerca del área tiene muy fijo el arco. Si aprende a dar pases… al costado, al compañero. Es un chico que pinta muy lindo“, reflexionó.

A su vez, señaló: “Tiene muy buenos jugadores la U, tienen todos manejo. Y este chico (Tobías) Reinhart apareció por varios lugares, no es el típico tapón como decíamos antiguamente”.

Claudio Borghi alabó a Agustín Arce en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Reporta un problema en Universidad de Chile

Finalmente, Claudio Borghi abordó el visible error que le puede costar caro al elenco universitario en la búsqueda de la estrella número 19. No puede dejar pasar más oportunidades.

“Lo que me preocupa de la U es que en el primer tiempo debió hacer una gran cantidad de goles. Y después, terminó sufriendo más de la cuenta”, cerró el retirado futbolista.