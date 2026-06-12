El jugador más criticado de Paraguay en el primer tiempo contra Estados Unidos: “Insólito”

Los fanáticos no perdonaron el juego de Juan José Cáceres. Fue recriminado duramente por su actuación ante el local.

El primer tiempo del duelo contra Estados Unidos fue una pesadilla para Paraguay en la Copa Mundial 2026. ¿La razón? El elenco sudamericano sufrió tres goles en tan solo 45 minutos.

Y a través de redes sociales, los fanáticos visitantes se hicieron sentir. Mediante la plataforma X, lanzaron la gran mayoría de sus críticas hacia Juan José Cáceres: no le perdonaron nada.

El lateral derecho lamentó en reitadas ocasiones los desbordes de Christian Pulisic, que le propinó un verdadero baile. Ante ello, los hinchas guaraníes perdieron la paciencia.

“Insólito que el burro de Caceres sea titular en un mundial. Merecido” y “Es para que lo manden a Asunción“, fueron de los comentarios más destacados hacia el jugador en cuestión.

Juan José Cáceres sufrió contra Estados Unidos en el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

Las críticas en Paraguay vs. Estados Unidos