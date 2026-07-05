Javier Castrilli estalla y deja la grande por el arbitraje en Francia vs Paraguay: “Un escándalo total”

El desempeño del juez Ilgiz Tantashev en el duelo entre Francia y Paraguay dejó repercusiones y críticas en el Mundial 2026.

El triunfo de la Selección de Francia por 1-0 ante la Selección de Paraguay en los octavos de final del Mundial 2026 dejó un partido mucho más cerrado de lo esperado en el Lincoln Financial Field de Philadelphia, Estados Unidos.

El combinado dirigido por Gustavo Alfaro apostó por un planteamiento intenso, muy físico y con líneas juntas, buscando incomodar a Les Bleus y reducir los espacios en tres cuartos de cancha.

Sin embargo, el encuentro se terminó destrabando con el gol de penal de Kylian Mbappé, una jugada que terminó siendo decisiva para el marcador final.

El arbitraje de Ilgiz Tantashev generó críticas tras el encuentro | FOTO: Dan Mullan/Getty Images

A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

El duro descargo de Javier Castrilli

El duelo también dejó momentos de fricción y discusión, con un desarrollo que generó debate en torno al árbitro Ilgiz Tantashev y algunas decisiones que marcaron el trámite del compromiso.

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En ese escenario, el exárbitro argentino Javier Castrilli no se guardó nada en su cuenta de X (Ex Twitter) y lanzó una dura crítica al desempeño del juez del partido.

“Ilgiz Tantashev nunca entendió lo que ocurrió en el partido Francia con Paraguay. Un escándalo total. Los propios jugadores establecieron hasta dónde llegar… Un 8vo. de final sin seguridad jurídica dentro del juego”, afirmó el ex presidente de la Comisión de Árbitros de la ANFP.

Ilgiz Tantashev nunca entendió lo que ocurrió en el partido Francia con Paraguay. UN ESCÁNDALO TOTAL. Los propios jugadores establecieron hasta dónde llegar… Un 8vo. de final sin seguridad jurídica dentro del juego. — Javier Castrilli (@castrillijavier) July 5, 2026

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