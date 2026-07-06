El ídolo guaraní encendió la hoguera antes del cruce de octavos de final al asegurar que Paraguay jugaría contra "un equipo de África".

El duelo de Francia Vs Paraguay por los octavos de final de la Copa del Mundo no solo dejó chispas y drama extremo sobre el césped de Filadelfia, sino que arrastró un escándalo diplomático y reglamentario de proporciones desde la previa.

El exfutbolista y legendario portero de la Selección de Paraguay, José Luis Chilavert, fue fuertemente criticado y acusado de racismo luego de lanzar un polémico comentario sobre la escuadra de Francia en las plataformas digitales.

La controversia estalló con fuerza antes del silbatazo inicial. En una publicación en sus redes sociales, Chilavert, de 60 años, recordó el mítico enfrentamiento entre ambos elencos en el Mundial de Francia 1998, pero lanzó una frase que encendió las alarmas del planeta fútbol al asegurar que esta vez Paraguay no jugaría contra Francia, sino contra “un equipo de África”.

Las repercusiones fueron inmediatas y destructivas en los escritorios. El presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Philippe Diallo, según recoge The Telegraph, calificó las palabras del ex Vélez Sarsfield como “racistas” y sostuvo de forma tajante que atentaban de frente contra los valores de respeto, fraternidad y diversidad que promueve el Fair Play de la FIFA.

“Condeno en los términos más enérgicos posibles los comentarios racistas de José Luis Chilavert contra la selección francesa. Si en su día fue un gran portero, ahora este hombre ha caído en desgracia”, sentenció Diallo sin ningún tipo de anestesia contra el histórico paraguayo.

Presidente de la Federación de Francia destroza a José Luis Chilavert

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Tensión en la cancha: Deschamps denunció insultos desde el banco paraguayo

El clima hostil de los micrófonos se trasladó directo al césped del Lincoln Financial Field. La polémica marcó la previa de un intenso encuentro disputado en Filadelfia, donde Paraguay intentó incomodar a los franceses durante gran parte del compromiso con juego bastante brusco. Al final, la pizarra de la UEFA se impuso por 1-0 gracias a un penal de Kylian Mbappé, pero el tercer tiempo se prendió con todo en los pasillos de la prensa.

Tras consumarse el boleto francés a los cuartos de final, el seleccionador de Francia, Didier Deschamps, encendió el ventilador al asegurar que se sintió profundamente insultado por integrantes del banco de suplentes paraguayo durante varios pasajes del bando en el campo de juego.

Por su parte, el talentoso volante Rayan Cherki prefirió enfocarse en la personalidad del grupo para sacar adelante la clasificación liguera: “Era importante disputar un partido así. Demostramos que Francia puede jugar un fútbol vistoso, pero también competir y luchar hasta el final”, cerrando una jornada de pánico en los Estados Unidos.