La feroz crítica de Joe Hart tras la táctica de Paraguay en la derrota ante Francia: “Fue una absoluta…”

El exarquero de la Selección de Inglaterra lanzó hirientes palabras hacia los jugadores de la Albirroja tras el duelo ante Francia.

El partido entre la Selección de Paraguay y la Selección de Francia por los octavos de final del Mundial 2026 dejó un encuentro marcado por la intensidad y un desarrollo muy disputado de principio a fin.

Los guaraníes, dirigidos por Gustavo Alfaro, apostaron por un planteamiento replegado y físico para intentar neutralizar el poder ofensivo de Les Bleus, que no encontraron espacios con facilidad durante gran parte del compromiso.

Pese a ello, el conjunto de Didier Deschamps terminó imponiéndose por 1 a 0 gracias a un penal convertido por Kylian Mbappé, resultado que le permitió avanzar a los cuartos de final del certamen.

Kyliam Mbappé siendo marcado por dos jugadores paraguayos | FOTO: Al Bello/Getty Images

A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

Joe Hart destrozó a la Paraguay de Gustavo Alfaro

Tras el pitazo final, Joe Hart, exarquero del Manchester City y de la Selección de Inglaterra, no se guardó nada y lanzó una durísima crítica contra el planteamiento del cuadro sudamericano.

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“Este equipo de Paraguay fue una absoluta deshonra. Arrastraría a mis compañeros fuera del campo si jugaran así. Nunca, jamás, querría ganar un partido de fútbol jugando de esa manera”, expresó Hart.

Pero Hart no se detuvo ahí y también apuntó contra Ilgiz Tantashev, juez del encuentro. “El árbitro fue impactante”, sentenció.

En resumen…

Joe Hart cuestionó con dureza el planteamiento de Paraguay tras la derrota por 1-0 ante Francia en los octavos de final del Mundial 2026.

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