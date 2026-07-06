Orlando Gill revela inesperado gesto de crack del Real Madrid en pleno Mundial 2026: “Entré a ver si era verdaderamente su perfil”

El arquero titular de Paraguay contó un particular momento que vivió luego de brillar ante Alemania y que tiene relación con una figura del Real Madrid.

El Mundial 2026 continúa dejando historias inesperadas fuera de la cancha. Más allá de las grandes figuras y los resultados que marcan el torneo, varios futbolistas han vivido momentos que difícilmente olvidarán.

Uno de ellos es Orlando Gill, arquero titular de la Selección de Paraguay, quien dejó muy buenas sensaciones durante el certamen y llegó a transformarse en una de las figuras del triunfazo guaraní ante la Selección de Alemania en los 16avos de final, luego de atajar dos penales: uno a Nick Woltemade y otro a Kai Havertz.

Ese gran rendimiento provocó que distintos clubes europeos comenzaran a seguirlo de cerca y también despertó elogios y mensajes desde diferentes rincones del mundo del fútbol.

Orlando Gill sigue disfrutando de las repercusiones que dejó su buena actuación en el Mundial 2026 | FOTO: Alexander Hassenstein/Getty Images

A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

Thibaut Courtois le dará su camiseta a Orlando Gill

Ya de regreso en suelo paraguayo, el actual guardameta de San Lorenzo de Almagro desclasificó una conversación que tuvo con Thibaut Courtois, arquero del Real Madrid, la cual lo tomó completamente por sorpresa.

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“No creí, entré a ver bien si era verdaderamente su perfil. Era él. Me escribió, la verdad me sorprendió. Nos escribimos un poco, una alegría inmensa que se haya tomado el tiempo”, contó.

“Me saludó, me dijo que había estado excelente. Yo le puse que ojalá algún día pudiéramos compartir un partido en cancha. Estaría bueno, me dijo”, agregó.

Incluso, Gill reveló un último detalle que terminó aumentando aún más su sorpresa. “Cuando vuelva a España y empiece el torneo, me mandará una camiseta. Le respondí y no me dijo nada, ya estaba concentrado para el partido. Una excelente persona“, cerró.

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En resumen…

Orlando Gill reveló que recibió un inesperado mensaje de Thibaut Courtois tras su gran actuación con Paraguay en el Mundial 2026.