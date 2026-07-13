En Argentina lanzan dura amenaza contra IShowSpeed por intentar mufar a la Selección: “Te vamos a…”

El reconocido streamer recibió esta fuerte amenaza por parte de la hinchada de Argentina.

El streamer IShowSpeed ha hecho noticia dentro de este Mundial 2026, en la que dentro de esta recta final del torneo ha tomado mucho protagonismo en lo que ha sido la reacción presencial de algunos partidos de esta Copa del Mundo, en la que tiene clara su postura: no ver ganar a Argentina.

Dentro de lo que ha sido esta fase de eliminación directa, el reconocido personaje no ha estado para nada acertado con los países que ha ido apoyando, en la que cada uno de los que apoyó, empezaron a irse eliminados.

Para evitar esto, en la fase de cuartos de final decidió formar una camiseta que fue dividida en dos con los equipos que se veían las caras, a excepción de un partido, el Argentina-Suiza, en la que el streamer se puso la camiseta de Argentina para poder mufar a la ‘Albiceleste’ algo que no le resultó.

Esta situación no fue muy bien vista por los fanáticos argentinos, quienes en las redes se han encargado de insultar a IShowSpeed con palabras de grueso calibre e incluso, en los mismos estadios se han encargado de encararlo, incluso con gestos inapropiados a su persona.

Argentina y su mensaje a Speed | Foto: Getty Images

La amenaza que recibe Speed por Argentina

Ante esta situación, el ex futbolista Maximiliano López ocupó su espacio en Telefe para dejar un ácido mensaje al streamer estadounidense, al que lo amenazó tras sus hechos en el duelo ante Suiza.

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“Speed, vigilante, escúchame una cosa, no te presentes más, nos quisiste quemar”, declaró.

Concluyendo, López le dejó en claro que si para el próximo encuentro de Argentina ante Inglaterra, el streamer se coloca la camiseta de la ‘Albiceleste’, le darán una golpiza, algo que fue tomado para la risa al otro lado de la cordillera.

“Si te ponés de nuevo la de Argentina, te vamos a dar, te vamos a fajar, te lo digo”, cerró.